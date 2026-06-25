Республиканский медиафорум для пресс-секретарей прошел в Астане

В рамках программы мероприятия были рассмотрены ключевые направления современного информационного пространства

Фото: МКИ

Сегодня в столице состоялся республиканский медиафорум Media & Gov Connect для пресс-секретарей госорганов, организованный АГДС совместно с МКИ, сообщает Kazpravda.kz

В мероприятии приняли участие более 70 пресс-секретарей и специалистов в сфере PR из центральных и местных государственных органов.

Основной целью медиафорума стало повышение коммуникационного потенциала госорганов, совершенствование профессиональных компетенций пресс-секретарей и обсуждение современных подходов к работе в условиях динамично меняющегося информационного пространства.

Открывая форум, председатель АДГС Дархан Жазықбай отметил, что проводимые в стране преобразования предъявляют новые требования к качеству государственного управления и взаимодействия государства с обществом.

«Конституционные реформы, процессы политической и институциональной модернизации, а также недавно принятый Закон «О государственной службе» формируют новую модель государственного управления, основанную на принципах открытости, подотчетности, профессионализма и человекоцентричности. В этих условиях особое значение приобретает инициированная Главой государства концепция «Слышащего государства», предполагающая выстраивание постоянного и содержательного диалога между государством и обществом», – подчеркнул председатель Агентства.

Он также отметил, что сегодня эффективность деятельности госорганов определяется не только результативностью принимаемых решений, но и уровнем общественного доверия, которое формируется через качественную обратную связь и понятное для граждан разъяснение госполитики.

В свою очередь первый вице-министр культуры и информации Канат Искаков подчеркнул важную роль пресс-секретарей государственных органов в обеспечении эффективной коммуникации между обществом и государством.

Директор республиканского госучреждения «СЦК» при Президенте РК Аскар Омаров рассказал участникам форума об актуальности повышения открытости и оперативности информации, доступного разъяснения госполитики населению, а также развития профессиональных медиакоммуникаций.

В ходе форума эксперты отечественной медиасферы и юристы провели мастер-классы по вопросам эффективной работы с источниками информации в эпоху искусственного интеллекта, правовой ответственности при распространении информации и повышения медиаграмотности.

Руководитель информационно-координационного центра «СЦК» при Президенте РК Руслан Бекарсланов выступил с докладом о современных подходах к противодействию распространению ложной информации и актуальных механизмах борьбы с дезинформацией.

В рамках программы форума были рассмотрены ключевые направления современного информационного пространства, в том числе:

– работа с источниками информации в эпоху искусственного интеллекта;

– правовая и медиаграмотность;

– современные подходы к борьбе с фейковой информацией.

Республиканский медиафорум Media & Gov Connect будет продолжать свою работу как традиционная площадка, способствующая укреплению профессиональных связей между пресс-службами государственных органов, обмену опытом и освоению новых коммуникационных подходов.