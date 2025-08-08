Скриншот с видео акимата города

Масштабное спортивное мероприятие приурочено к 180-летию Абая. В этом году в соревнованиях принимает участие 31 спортсмен со всех регионов Казахстана, а также из России, Китая и Узбекистана, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Призовой фонд - 10 млн тенге. Занявшим с 6 по 10 место, предусмотрен денежный приз по 100 тыс. тенге, а победитель ультрамарфона получит автомобиль JETOUR X50.

Для участников через каждые 10 километров выставлено 17 пунктов питания и восстановления. Через 50, 100 и 150 километров предлагается горячее питание.

- Соревнования подобного уровня проводятся в области Абай в третий раз. Они уже стали традиционными Среди участников - спортсмены, получившие призы на международных марафонах. Многие из них - опытные, профессионально занимающиеся бегом уже много лет, - рассказал организатор марафона Рамазан Саттаров.

Одному из участников марафона Мендибаю Алимгазину 57 лет.

- Я уроженец наурзумской земли. Марафоном занимаюсь уже 30 лет. К 150-летию Абая я тоже бегал, в третий раз участвую в соревнованиях. Я хочу, чтобы как можно больше молодежи занималось спортом. А всем участникам желаю удачи, - пожелал Мендибай Алимгазин.

До финиша в Караултобе участники должны добраться сегодня. Награждение победителей состоится 10 августа.