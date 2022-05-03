Ревизия общественных мест: в столице проводят ремонтно-восстановительные работы

В столице проводится ревизия всех общественных пространств, парков и других мест посещения людей. С наступлением благоприятных погодных условий рабочие приступили к ремонтно-восстановительным работам тротуаров, дорог, плиток; устраняются дефекты, появившиеся вследствие вандализма (разбитые фонари, скамейки, плитки, опоры освещения, МАФы и др), составляются дефектные акты и сметы.

По фактам некачественно выполненных строительно-монтажных работ, приведших к преждевременному разрушению элементов благоустройства, подрядчики устраняют повреждения. Следует отметить, что из года в год применяются все более качественные материалы, совершенствуются подходы к проектированию общественных пространств и зон благоустройства.

«С начала весны рабочие приступили к ремонтно-восстановительным работам. Если работа была выполнена некачественно – подрядчики устраняют свои недоделки, обязательно за свой счет. В случае если такие факты повторяются с одним и тем же подрядчиком, – то впоследствии он будет внесен в «черный список» и больше не сможет участвовать в конкурсах.

К сожалению, также бывают факты вандализма, когда некоторые люди сами портят общее имущество. Нам всем вместе нужно бережно относиться к общему имуществу, так как все общественные пространства в первую очередь благоустраиваются для самих горожан, чтобы могли проводить время на свежем воздухе. Также продолжаем доустанавливать камеры в общественных пространствах, это позволит как дисциплинировать людей, так и фиксировать нарушения», - сказал заместитель акима столицы Нурлан Нуркенов.

Во всех районах столицы также приступили к ремонтно-восстановительным работам дорог, тротуаров, плиток, бордюров и др. В текущем году планируется построить и отремонтировать порядка 100 улиц. За последние годы было отремонтировано 300 дорог.