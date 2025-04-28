Фото: moscowfilmfestival.ru

На киностудии «Казахфильм» состоялось поздравление режиссёра Фархата Шарипова с международным успехом драмы «Эвакуация», сообщает Kazpravda.kz

По информации МКИ, фильм был удостоен специального приза жюри Московского международного кинофестиваля и особого упоминания Международной Федерации киноклубов. Режиссёр лично прибыл на киностудию, где его тепло поздравил и.о. президента Айдар Омаров, отметив важность этой победы для всего казахстанского кинематографа.