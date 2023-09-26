Резиденцию – детям

С 1 июня 2024 года детский лагерь должен принять первых ребятишек. По информации заместителя руководителя областного управления образования Орынтай Бимановой, строительные работы начнутся со следующего года. В данный момент завершена передача этого объекта на баланс областного центра выявления и поддержки талантов.

По плану на территории резиденции планируют построить жилое здание на 300 человек и столовую. Областной бюджет выделил на все работы 96 млн тенге.

– Учебно-досуговый лагерь для детей будет заниматься подготовкой школьников к олимпиадам и научным проектам. В каникулярное время объект будет использоваться как центр отдыха и совершенствования знаний, – уточнила Орынтай Биманова.

Сам лагерь расположен в Махамбетском районе, в живописном месте на берегу реки Урал.

Ранее аким Атырауской облас­ти Серик Шапкенов отметил, что резиденция также будет использоваться как оздоровительный лагерь, посещать который смогут особенные дети.

Напомним, в начале этого года по поручению Главы государства ­Касым-Жомарта Токаева региональные резиденции Президента в Костанае, Актау, Таразе, Атырау и Актобе были переданы акиматам для дальнейшего использования на нужды детей.