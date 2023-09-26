Резиденцию – детям

Общество
4
Серик Кабдулов

В Атырауской области на месте бывшей резиденции Президента РК создадут учебно-досуговый лагерь для детей.

С 1 июня 2024 года детский лагерь должен принять первых ребятишек. По информации заместителя руководителя областного управления образования Орынтай Бимановой, строительные работы начнутся со следующего года. В данный момент завершена передача этого объекта на баланс областного центра выявления и поддержки талантов.

По плану на территории резиденции планируют построить жилое здание на 300 человек и столовую. Областной бюджет выделил на все работы 96 млн тенге.

– Учебно-досуговый лагерь для детей будет заниматься подготовкой школьников к олимпиадам и научным проектам. В каникулярное время объект будет использоваться как центр отдыха и совершенствования знаний, – уточнила Орынтай Биманова.

Сам лагерь расположен в Махамбетском районе, в живописном месте на берегу реки Урал.

Ранее аким Атырауской облас­ти Серик Шапкенов отметил, что резиденция также будет использоваться как оздоровительный лагерь, посещать который смогут особенные дети.

Напомним, в начале этого года по поручению Главы государства ­Касым-Жомарта Токаева региональные резиденции Президента в Костанае, Актау, Таразе, Атырау и Актобе были переданы акиматам для дальнейшего использования на нужды детей.

#дети #лагерь #резиденция

Популярное

Все
«Астана» внесла интригу
Как в районе «очистили» бюджет
От «Оян, қазақ!» до «Тез өлмен!»
Эффект умелого управления
Улыбнитесь, дети, птичке
Выдвижение кандидатов в районные акимы началось в Туркестанской области
«Серебро» и четыре «бронзы»
«Мокрая» страда
Я – твой ментор, ты – мой друг
Распоряжение Главы государства
Еще один завод
«Счастливый» победитель
Не быть наблюдателями
Уголь как драйвер, или Кто ставит нефти подножку?
Распоряжение Главы государства
Единая градостроительная
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 25 сентября 2023 года №29-НП
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
Перехватить облака, чтобы полить степь
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
Миссия – творить добро
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
Полная луна Учителя нации – Бадрисафа
«Саммит для учебников истории»
Живодёр забил до смерти шваброй кота в Актау
Запуск новых и модернизацию действующих ТЭЦ обсудили в правительстве
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
ФИФА выдвинула капитана сборной Казахстана на престижную премию
Выступление Токаева на общих дебатах в рамках 78-й сессии Генассамблеи ООН
Президент Казахстана поздравил с Национальным днем Саудовской Аравии главу королевства
За незаконные религиозные уроки детям осудили жамбылца
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области
Казахстан и Сейшелы подписали cоглашение о безвизовом режиме
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
Новый мировой рекорд Криштиану Роналду
Муза Каюма Мухамедханова
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
На юго-востоке Турции упал метеорит
В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы
Наследие во всем
Мертвую девушку нашли грибники в Костанайской области
Спас девочку-подростка от суицида военнослужащий водитель в Астане
Необходима энергетическая стабильность
Алматинские школьники подготовили документальную выставку в честь Дня Конституции
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
Говори – и все получится!
Новый взгляд на старые проблемы: как изменится казахстанская экономика?
Свое будущее блогер Иван Червинский связывает с Казахстаном
Путинцева вышла в финал турнира WTA в Осаке
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой
Когда волк не помощник
Как мы будем пользоваться цифровым тенге
Семь важных шагов развития здравоохранения страны

Читайте также

От «Оян, қазақ!» до «Тез өлмен!»
Как в районе «очистили» бюджет
Бизнес-десант из Поднебесной
Возможности развития

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]