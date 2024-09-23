Резкое похолодание и снег ожидаются в Казахстане

В «Казгидромете» предоставили прогноз погоды по Казахстану на ближайшие трое суток – с 24 по 26 сентября, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Синоптики предупредили, что казахстанцам в скором времени стоит подготовиться к резкому похолоданию.

«В ближайшие дни, с прохождением атмосферных фронтов, на севере и востоке республики, 26 сентября в горных районах юго-востока страны прогнозируются осадки – дождь с переходом в снег, ожидается понижение температуры воздуха ночью до -2-7°С», - сообщили в РГП «Казгидромет».

На остальной территории, согласно прогнозу, ожидается погода без осадков, усиление ветра, в ночные и утренние часы на севере, северо-западе и востоке страны ожидается туман.

По данным гидрометцентра, на западе страны температура воздуха прогреется до +18+26°С, на севере, востоке до +5+10°С, в центре до +7+15°С, на юге до +12+20°С, в горных районах до +2+10°С.