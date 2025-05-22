Резонансное дело приняло новый оборот

Закон и Порядок
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Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

В зале Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Северо-Казахстанской области стоя­ла тишина, когда судья Ерлан ­Нуршарыпов зачитывал приговор: пожизненное лишение свободы, отбывание наказания в учреждении чрезвычайной безопасности, принудительное лечение от алкоголизма по месту заключения. Житель Петропавловска Александр Канищев, обвиненный в жестоком убийстве своей сожительницы Алины Котяш, ее годовалой дочери и четырехлетнего мальчика – своего родного брата, только качает головой, мол, присяжные осудили невиновного…

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Трагедия произошла в сентябре 2023 года. Пожар в ветхом доме на окраине города. На пепелище – тела молодой женщины и двух малолетних детей. Единственный выживший – Александр Канищев. Тогда его называли жертвой, сочувствовали, говорили, что он буквально чудом спасся.

Но уже спустя месяц дело получило иной оборот. Экспертизы показали, что все трое погибли до начала пожара. И тогда следствие выдвинуло версию о том, что Канищев сначала убил детей и женщину, а затем поджег дом, чтобы инсценировать несчастный случай.

В ноябре 2023 года суд с участием присяжных оправдал Канищева, сославшись на отсутствие состава преступления. Однако прокуратура и мать погибшей девушки обжаловали приговор. И добились своего.

Как выяснилось, при формировании коллегии присяжных в первом суде были допущены нарушения – несколько присяжных скрыли, что их родственники привлекались к уголовной и административной ответственности. Это дало юридическое основание для отмены оправдательного приговора – уже третьего по счету, вынесенного присяжными в Петропавловске и впоследствии отмененного.

«Присяжные заседатели должны быть беспристрастны. Любые связи с уголовным прошлым в семье – риск предвзятого отношения к правосудию», – пояснили в пресс-службе областного суда.

На заседании суда с новой коллегией присяжных сторона обвинения представила подробную реконструкцию событий: Канищев в ссоре бросил дочь сожительницы на пол, тем самым убив ее, Алину попытался задушить, но прекратил, посчитав, что она мертва, маленького брата лишил доступа к воздуху, потому что тот стал свидетелем, и, чтобы скрыть преступления, поджег веранду. Сам подсудимый вину отрицал и настаивал, что все погибли в пожаре и что он тоже жертва.

Полиграф показал признаки лжи. Против него сыграли и показания пожарных: находиться внутри дома более пары минут в таком дыму, как утверждал Канищев, невозможно. Также вызывало сомнение положение тел: все они лежали в неестественных позах, будто не пытались убежать от огня.

Мать подсудимого защищала сына до конца: «Он трус, но не убийца. Если бы я знала, что он виновен, то не встала бы на его защиту». Мать погибшей ­Алины, напротив, была уверена в его виновности. Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, что это был уже третий случай в Петропавловске, когда оправдательный приговор, вынесенный присяжными, отменяется по формальным основаниям. Это ставит под сомнение эффективность и подготовку присяжных, особенно в регионах, и подрывает доверие к самому этому институту. Дело Канищева в этом смысле стало символичным, показав, что оправдание присяжными не означает автоматически невиновность. Стоит отметить, что и переоценка – тоже рискованная дорожка между правом и общественным мнением.

#суд #приговор #СКО

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