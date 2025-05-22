Резонансное дело приняло новый оборот
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В зале Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Северо-Казахстанской области стояла тишина, когда судья Ерлан Нуршарыпов зачитывал приговор: пожизненное лишение свободы, отбывание наказания в учреждении чрезвычайной безопасности, принудительное лечение от алкоголизма по месту заключения. Житель Петропавловска Александр Канищев, обвиненный в жестоком убийстве своей сожительницы Алины Котяш, ее годовалой дочери и четырехлетнего мальчика – своего родного брата, только качает головой, мол, присяжные осудили невиновного…