Риск заражения ВИЧ в медорганизациях Казахстана сведен к минимуму – Минздрав

Благодаря комплексу противоэпидемических и профилактических мер, принимаемых в Казахстане, риск заражения ВИЧ в условиях медицинских организаций сведен к минимуму. Об этом сообщает Министерство здравоохранения и социального развития, передает Kazpravda.kz
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"В настоящее время во всех стационарах и поликлиниках страны действуют программы инфекционного контроля, обеспечивают одноразовое использование медицинских изделий и инфузионных растворов, применяют средства индивидуальной защиты и др. Кроме того, в целях усиления контроля за эпидемиологической ситуацией, а также профилактики профессионального заражения ВИЧ в 2015 году внесены изменения в приказ МЗСР РК "Об утверждении правил конфиденциального медицинского обследования на наличие ВИЧ-инфекции лиц по клиническим и эпидемиологическим показаниям", обязывающие медицинских работников, имеющих контакт с кровью и другими биологическими жидкостями, 2 раза в год проходить обследование на ВИЧ", – уточнили в ведомстве Тамары Дуйсеновой.
В результате принятых мер, в связи с расширением контингента тестируемых на ВИЧ медицинских работников, в I полугодии 2016 года количество обследований среди медработников увеличилось в 1,8 раза, количество зарегистрированных случаев ВИЧ среди медицинских работников увеличилось в 4,4 раза в сравнении с 1 полугодием 2015 года.
В соответствии со статьей 113 Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения медицинские работники, у которых установлена ВИЧ-инфекция, переводятся на другую работу, не связанную с нарушением целостности кожных покровов или слизистых.
"Вышеуказанные меры позволили обеспечить безопасность всех медицинских манипуляций, минимизировать риски заражения ВИЧ в медорганизациях республики, а также повысить выявление ВИЧ-инфекции среди населения и обеспечить своевременное лечение носителей антиретровирусной терапией. Носители ВИЧ-инфекции, получающие антиретровирусную терапию, не представляют угрозы для общества. Лечение минимизирует риск передачи вируса, позволяет носителям рожать здоровых детей и быть полноценным членом общества", – отмечается в сообщении Минздрава.