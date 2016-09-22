Риск заражения ВИЧ в медорганизациях Казахстана сведен к минимуму – Минздрав

Общество
1069
Благодаря комплексу противоэпидемических и профилактических мер, принимаемых в Казахстане, риск заражения ВИЧ в условиях медицинских организаций сведен к минимуму. Об этом сообщает Министерство здравоохранения и социального развития, передает Kazpravda.kz.

"В настоящее время во всех стационарах и поликлиниках страны действуют программы инфекционного контроля, обеспечивают одноразовое использование медицинских изделий и инфузионных растворов, применяют средства индивидуальной защиты и др. Кроме того, в целях усиления контроля за эпидемиологической ситуацией, а также профилактики профессионального заражения ВИЧ в 2015 году внесены изменения в приказ МЗСР РК "Об утверждении правил конфиденциального медицинского обследования на наличие ВИЧ-инфекции лиц по клиническим и эпидемиологическим показаниям", обязывающие медицинских работников, имеющих контакт с кровью и другими биологическими жидкостями, 2 раза в год проходить обследование на ВИЧ", – уточнили в ведомстве Тамары Дуйсеновой.

В результате принятых мер, в связи с расширением контингента тестируемых на ВИЧ медицинских работников, в I полугодии 2016 года количество обследований среди медработников увеличилось в 1,8 раза, количество зарегистрированных случаев ВИЧ среди медицинских работников увеличилось в 4,4 раза в сравнении с 1 полугодием 2015 года.

В соответствии со статьей 113 Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения медицинские работники, у которых установлена ВИЧ-инфекция, переводятся на другую работу, не связанную с нарушением целостности кожных покровов или слизистых.

"Вышеуказанные меры позволили обеспечить безопасность всех медицинских манипуляций, минимизировать риски заражения ВИЧ в медорганизациях республики, а также повысить выявление ВИЧ-инфекции среди населения и обеспечить своевременное лечение носителей антиретровирусной терапией. Носители ВИЧ-инфекции, получающие антиретровирусную терапию, не представляют угрозы для общества. Лечение минимизирует риск передачи вируса, позволяет носителям рожать здоровых детей и быть полноценным членом общества", – отмечается в сообщении Минздрава.

Популярное

Все
Коммунальная ломка
Созидательная сила «четвертой власти»
В Кызылорде мать семерых детей исключили из очереди на жилье
За семь с половиной месяцев житель столицы смог обмануть более ста человек почти на сто миллионов тенге
Объявлены дата и место нового сольного концерта Димаша Кудайбергена
Теплицы просят угля
Земельный хай-пай
Модернизация ЖКХ: с учетом утвержденных тарифов
Льготные микрокредиты с 2023 года смогут получать казахстанцы: кто и как
И доверие, и ответственность
Заглянем в запасники
Гуманист и реформатор
Запрет на вывоз ГСМ автотранспортом хотят продлить в Казахстане
Новый спорткомплекс в Астане
Подвижник
Поэт, признанный миром
Президент ждет от нас справедливых решений – Смаилов на заседании по демонополизации экономики
В Сеть попали шокирующие кадры с живодером, насмерть забившим кота в Павлодаре
Победа в гостях
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 21 декабря
У акимов станет больше заместителей
Токаев обсудил перспективы производства пассажирских вагонов в РК с главой Stadler Rail AG
Заболеваемость Covid-19 выросла в Казахстане: врачи рекомендуют носить защитные маски
Казахстанцы накопили перед банками и микрокредитными организациями задолженности на сумму 14,3 трлн тенге. Должникам государство решило помочь, разработав поправки о банкротстве физических лиц. Однако при таком количестве должников, недоумевают мажилисмены, некоторые нацкомпании строят шикарные гольф-клубы за государственные деньги, а потом выставляют их на приватизацию
"Air Seychelles" запускает рейсы в Казахстан
Зоопарк с дикими животными содержал глава ОПГ в Алматинской области
Школьник совершил суицид в Абайской области: новые подробности дела
Кто чаще всего занимается скотокрадством в Казахстане
Вопросы возврата капитала обсудили в Правительстве РК
Первый Центрально-Азиатский медиафорум пройдет в Астане
Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Независимости
На 85-м году ушел из жизни Булат Аюханов – народный артист Казахстана, однокашник и близкий друг легендарного Рудольфа Нуреева
Болеее 400 комфортных школ построят в Казахстане за два года
Семейчанке вынесли приговор за смерть пятерых человек в области Абай
Тепла в голосах требует аким Павлодарской области от всех, к кому обращаются за помощью экибастузцы
В Правила возмещения части затрат казахстанским экспортерам внесли изменения
Рост бедности продолжается в Казахстане
Глава Мажилиса созвал совместное заседание палат Парламента
Двухэтажный дом горит в Астане (видео)
Кыргызстану вновь продлят срок модернизации пунктов пропуска на таможенной границе ЕАЭС
Закон Республики Казахстан
Где можно будет посмотреть трансляцию церемонии инаугурации Касым-Жомарта Токаева
200 тысяч тенге за первичную регистрацию иностранных авто: Сенат принял закон
Хотел спасти котёнка: мальчик провалился под лёд на реке в Астане
Спецоперация в Кокшетау: задержан хозяин "склада" с наркотиками
ЧП в Экибастузе: низкие тарифы могли стать причиной аварии на ТЭЦ
"Был 10 лет в рабстве": видеообращение к полиции записал житель Жетысуской области
Дочь нашла мать убитой спустя трое суток после трагедии в СКО
В ДТП с автобусами в Караганде пострадали 18 человек, четверо из них – в тяжелом состоянии
Мамытбеков главе Минздрава: Куда делись деньги ФСМС
В центре столицы горит девятиэтажка (Видео)
Си Цзиньпин поздравил Касым-Жомарта Токаева
Автобусы столкнулись в Караганде: один погибший и более 10 пострадавших (видео)
Криминальный "авторитет" и лидер ОПГ – крупные задержания прошли в Астане (видео)
Токаев и Эрдоган поговорили по телефону
Фотографии Бишимбаева, разъезжающего на внедорожнике, прокомментировал Антикор
Генпрокуратура проверит обоснованность приватизации ряда энергетических объектов РК
Сенат требует принять меры в отношении не поддерживающих казахстанские товары супермаркетов
Эмомали Рахмон поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах
Казахстан и ОАЭ будут взаимно защищать и поощрять инвестиции

Читайте также

Общество
Когда завершат строительство всех проблемных домов в Астане
Общество
Имитировавшего женский голос мошенника задержали в Шымкенте
Общество
Как планируют снижать гендерный разрыв в Казахстане
Общество , Образование , Технологии
Какие предметы важно изучать современным школьникам, расска…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]