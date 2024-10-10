Ритуальные услуги подорожали в Казахстане

Общество
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Гульмира Кунапия
корреспондент

В одном регионе рост цен достиг сразу 88%, ещё в пяти – превысил 25%

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По итогам первого полугодия 2024-го объём услуг по организации похорон и связанной с этим деятельности в РК составил 2,9 млрд тенге — на 19,2% меньше, чем годом ранее, передает Kazpravda.kz

В целом с пикового 2022 года объём услуг в этой сфере сокращается.

Стоит отметить: в этот сегмент услуг входят погребение и кремация, подготовка к ним, покупка места на кладбище, а также содержание могил и мавзолеев, но не входит какая-либо деятельность, связанная с религиозными погребальными услугами, а также уход за местом на кладбище.

Стоимость ритуальных услуг по итогам сентября текущего года увеличилась в годовой динамике на 11,6%.

При этом в ряде регионов был отмечен колоссальный рост цен, заметно превышающий среднереспубликанский. Так, в Западно-Казахстанской области ритуальные услуги подорожали сразу на 87,7% за год, в Жетысуской — на 33,3%, в Астане — на 30,3%, в Мангистауской области — на 27,9%, в Костанайской — на 25,5%, в Карагандинской — на 25%, в Абайской области — на 23,2%. Наименьший годовой рост цен был отмечен в Жамбылской области: на 1,2%.

При этом в половине регионов страны — в Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях, а также в Алматы и Шымкенте — цены остались на уровне прошлогодних.

«Приведём печальную статистику по смертности. За январь–июль текущего года в Казахстане ушли из жизни 78 тыс. человек — на 4,2% больше, чем за аналогичный период 2023-го. Самый заметный показатель был зафиксирован в Алматы: 7,1 тыс. умерших, годовой рост — на 4,6%. Далее идут Карагандинская (6,3 тыс. человек, плюс 1,8% за год) и Туркестанская (5,9 тыс. человек) области. Наименьшие показатели наблюдались в Улытауской, Атырауской и Мангистауской областях», – отметили аналитики. 

Коэффициент смертности за 7 месяцев текущего года составил 6,64 на 1 000 человек. Наибольшие показатели были отмечены в Северо-Казахстанской (11,65), Восточно-Казахстанской (11,49) и Костанайской (10,16) областях, наименьшие – в Астане (3,88), Шымкенте (4,04) и Мангистауской области (4,65).

#стоимость #погребение #смертность #ритуальные услуги

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