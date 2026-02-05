Робот-гуманоид прошел 130 000 шагов в экстремальном холоде

Китайский производитель человекоподобных роботов Unitree продемонстрировал серьезный технологический прорыв: его робот G1 совершил автономный марш по экстремально холодному снежному полю на северо-западе Китая, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Фото: © Unitree Robotics

Робот прошел более 130 000 шагов при температуре, опускавшейся до −47,4°C, в районе Алтая Синьцзян-Уйгурского автономного района, при этом он сумел «нарисовать» на льду эмблему Зимних Олимпийских игр.

Испытание охватило участок размером около 186 метров в длину и 100 метров в ширину и, по данным ряда СМИ, стало первым подтвержденным случаем длительной автономной ходьбы гуманоидного робота в столь суровых морозных условиях. 

Для выполнения задачи машину специально доработали, отойдя от стандартной заводской конфигурации. Чтобы снизить экстремальные тепловые нагрузки, инженеры надели на робота утепленную куртку и добавили самодельные пластиковые кожухи на нижние конечности — практичное решение для защиты суставов, приводов и аккумуляторных систем от замерзания. Для точного позиционирования с сантиметровой точностью робот использовал китайскую спутниковую навигационную систему «Бэйдоу», а встроенные алгоритмы адаптивного планирования траектории обеспечивали устойчивое и непрерывное движение по неровной, обледенелой поверхности.

Испытание подчеркнуло растущее внимание индустрии гуманоидной робототехники к устойчивости к внешней среде. По мере выхода роботов за пределы контролируемых помещений способность работать при неблагоприятной погоде и экстремальных температурах становится важным конкурентным показателем.

G1 — это человекоподобный робот ростом около 127 сантиметров и массой примерно 35 килограммов. Его механическая конструкция включает от 23 до 43 приводных моторов в суставах (в зависимости от конфигурации).

Робот оснащён набором современных датчиков, включая трехмерный лидар, глубинную камеру Intel RealSense и микрофонную систему с шумоподавлением для голосового управления. Питание обеспечивает быстросъемный аккумулятор емкостью 9 000 миллиампер-часов, рассчитанный примерно на два часа работы и поддерживающий быструю замену. 

Unitree входит в число крупнейших производителей гуманоидных роботов в Китае. По данным, опубликованным в прошлом месяце и приведенным CNEVPost, в 2025 году совокупные поставки гуманоидных роботов компании превысили 5 500 единиц.

#Китай #рекорд #робот #мороз

