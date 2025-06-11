Фото: Polisia.kz

В соцсетях появилось видео, на котором трое детей, нарушая правила дорожного движения, зацепились за движущийся автомобиль ГАЗель и ехали по проезжей части, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Ролик вызвал широкий общественный резонанс.

Полицейские оперативно установили личности несовершеннолетних — ими оказались школьники в возрасте 10–11 лет.

Все они были доставлены в полицию вместе с законными представителями. Родители детей привлечены к ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. Также школьники поставлены на внутришкольный учет.

В полиции напомнили, что ответственность за безопасность детей прежде всего несут родители. Игры на дороге могут привести к трагическим последствиям.

Правоохранители призвали взрослых проводить с детьми разъяснительные беседы и предупреждать о недопустимости подобных поступков.