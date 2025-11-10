Родриго Пас вступил в должность президента Боливии

Присягу также принес вице-президент Эдманд Лара

Фото: Синьхуа

Избранный президент Боливии Родриго Пас принес присягу в качестве главы государства. Церемония инаугурации состоялась во дворце Многонациональной законодательной ассамблеи в центре Ла-Паса в субботу, 8 ноября, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Dw.com

"Сегодня начинается новая эра независимости на службе у народа, - заявил Пас в своей инаугурационной речи. - Это новая Боливия, открывающая себя миру".

На торжественной церемонии присутствовали делегации из более 70 стран мира. В Боливию, в частности, приехали президенты Аргентины, Парагвая, Уругвая, Чили и Эквадора Хавьер Милей, Сантьяго Пенья, Яманду Орси, Габриэль Борич и Даниэль Нобоа. Присягу также принес вице-президент Эдманд Лара.

В инаугурационной речи Пас пообещал проводить в Боливии политику "капитализма для всех". Он изложил планы постепенного перехода к рыночной экономике, целевого сокращения субсидий и улучшения международных отношений, в том числе осторожного сближения с США после многих лет охлаждения при предыдущих левых правительствах.

Родриго Пас, представляющий христианско-демократическую партию Partido Democrata Cristiano, был избран главой государства во втором туре президентских выборов, который прошел 19 октября. Итоги голосования ознаменовали конец почти 20-летнего правления левой партии Movimiento al Socialismo, представителями которого были экс-президенты Эво Моралес и Луис Арсе.

#инаугурация #Боливия #Родриго Пас

