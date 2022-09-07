Роды в патрульной машине приняли полицейские Алматинской области

В ночь на 7 сентября сотрудники роты патрульной полиции УП Карасайского района Алматинской области приняли роды в патрульной машине по пути в роддом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Необычное появление на свет ребенка попало на видео.

«Случай произошел на 16 км автодороги Алматы – Боралдай – Жибек жолы. Мужчина остановил патрульных полицейских и попросил доставить его беременную жену в больницу. По пути у женщины начались роды, и полицейские приняли их. После незамедлительно мать с новорожденным ребенком были доставлены в больницу и переданы врачам», – сообщили в полиции.

Врачи отметили, что благодаря стражам порядка удалось избежать трагического исхода.

Счастливые родители новорожденного поблагодарили полицейских.