Рога сайги нашли в доме полицейского в ЗКО: начато расследование

Расследование проводится по статье "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения животными, их частями или дериватами"

Фото: пресс-служба МЭПР РК

Рога сайги нашли в доме участкового инспектора в ЗКО, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП региона.

"Управление собственной безопасности ДП Западно-Казахстанской области, реализуя принципы неотвратимости наказания и искоренения коррупционных проявлений в рядах ОВД, 13 октября этого года в поселке Казталовка при обыске по месту жительства у участкового инспектора полиции ОП Казталовского района в хозпостройках обнаружило и изъяло 13 рогов предположительно сайги", — проинформировали в департаменте полиции.

Назначена экспертиза. Проводится досудебное расследование по части 2 уголовной статьи "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения животными, их частями или дериватами".

Иная информация согласно статье 201 УПК РК не подлежит разглашению.

Отметим, сегодня министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев поделился планами по регулированию численности сайгаков в Казахстане.