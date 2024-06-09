Roland Garros: Гауфф и Синякова стали чемпионками в паре

Это был их первый совместный турнир, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.ru

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Коко Гауфф и Катерина Синякова выиграли «Ролан Гаррос» в парном разряде. В финале они победили Сару Эррани и Жасмин Паолини – 7:6(5), 6:3.

Этот «Ролан Гаррос» стал первым совместным турниром теннисисток.

Для Гауфф это первый парный титул «Большого шлема» и восьмой в карьере. До этого она дважды играла в финале – на US Open-2021 и «Ролан Гаррос»-2022.

Синякова взяла восьмой «Шлем» (24-й титул в карьере). До этого она в паре с Барборой Крейчиковой выиграла US Open и по два раза побеждала на «Ролан Гаррос», «Уимблдоне» и Australian Open.

Гауфф и Синякова получат 590 тысяч евро призовых.