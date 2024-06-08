Roland Garros: Швёнтек – самая молодая четырехкратная чемпионка турнира

Первая ракетка мира обыграла Жасмин Паолини в финале – 6:2, 6:1, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.ru

Фото: instagram.com/iga.swiatek; Gettyimages.ru/Clive Brunskill, Matthew Stockman, Dan Istitene

Швёнтек – самая молодая четырехкратная чемпионка «Ролан Гаррос» в Открытой эре. Ей 23 года и 9 дней. Предыдущей рекордсменке Жюстин Энен на момент четвертой победы было 25 лет и 8 дней.

Швентек поднялась на третье место среди женщин по количеству титулов на «Ролан Гаррос» в Открытой эре. Столько же у Энен, у Штеффи Граф – шесть, у Крис Эверт – семь.

За титул она заработает 2,4 млн евро (около 2,6 млн долларов).

Ее призовые за сезон составят 6,9 млн долларов, за карьеру – 31,5 млн долларов.

По призовым за карьеру она занимает девятое место в истории.