Roland Garros: Зверев сыграет с Алькарасом в финале

Немецкий теннисист победил норвежца Каспера Рууда в 1/2 финала турнира Большого шлема, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс .

Фото: East News/Alain JOCARD / AFP

Результат матча – 2:6, 6:2, 6:4, 6:2 в пользу Зверева.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов Александр Зверев занимает четвертое место, Рууд – седьмое.

В финале представитель Германии сыграет с третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом, который одолел лидера тура Янника Синнера в пяти партиях.

Действующий победитель турнира - первая ракетка мира серб Новак Джокович. Он снялся с соревнования перед четвертьфиналом.