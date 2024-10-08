Роман Скляр: Последовательный вывод старых угольных мощностей неизбежен

К 2028 году запланирован ввод порядка 6,7 ГВт общей генерации, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

В пиковые часы нагрузок дефицит электроэнергии в Казахстане достигает 2 ГВт. Без принятия соответствующих мер к 2030 году данный показатель может вырасти до 7 ГВт. Об этом на брифинге по итогам заседания правительства заявил заместитель премьер-министра Роман Скляр.

Поэтому к 2028 году запланирован ввод порядка 6,7 ГВт общей генерации, из которых 700 МВт будет введено уже в текущем году. Также будут построены новые ТЭЦ в Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорске, объекты возобновляемой энергетики, парогазовые установки в Актобе, Актау, Кызылорде, Туркестане и других городах.

«Мы приняли обязательства по достижению к 2060 году углеродной нейтральности. Поэтому надо понимать, что последовательный вывод старых угольных мощностей неизбежен», — отметил Роман Скляр.

В этой связи строительство собственной атомной электростанции является единственным приемлемым вариантом, говорится в сообщении.