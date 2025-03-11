Роналду установил новый мировой рекорд

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Форвард саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил гол в матче Лиге чемпионов АФК с иранским «Эстеглялем» (3:0) и отметился новым уникальным достижением, войдя в историю футбола, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz

Роналду отличился в этом матче с пенальти, доведя счет своим реализованным ударам с точки до 173 из 204 попыток.

Для сравнения, главный антагонист португальца капитан «Интер Майами» Лионель Месси забил 109 пенальти, пробивая с 11 метров 140 раз.

Всего на счету 40-летнего Роналду 927 голов в карьере. Португалец забил 463 гола до 30-летия и 464 - после. При этом больше него после 30-летия не забивал ни один футболист в истории.

Кроме того, Криштиану стал первым футболистом в истории, кто забил 927 голов в официальных играх. Форвард забил пять мячей за «Спортинг», 145 - за «Манчестер Юнайтед», 450 - за мадридский «Реал», 101 - за «Ювентус», 92 - за «Аль-Наср» и 134 - в составе сборной Португалии.