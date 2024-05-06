Роналду выдал самый результативный за 8 лет сезон

Похожее было в "Реале"

Фото: sport-express.ru

Нападающий саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду проводит свой самый результативный за 8 лет сезон на клубном уровне, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

В матче 30-го тура саудовской Про-Лиги "Аль-Наср" разгромил "Аль-Вахду" со счетом 6:0. В той игре Роналду оформил хет-трик.

Таким образом португалец довел число своих голов в сезоне-2023/24 на клубном уровне до 45. Это лучший показатель результативности для Роналду, начиная с сезона-2015/16, когда он в составе мадридского "Реала" забил 51 мяч.

"Аль-Наср" закрепился на второй строчке турнирной таблицы чемпионата Саудовской Аравии по футболу, набрав 74 очка в 30 проведенных матчах. "Аль-Вахда" (32) располагается на 12-м месте.

Роналду в нынешнем сезоне принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился 41 голом и 12 результативными передачами.