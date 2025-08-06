Работы будут осуществлены в рамках общереспуб­ликанской экологической акции «Таза Қазақстан», направленной на выстраивание системного подхода к решению вопросов экологии и благоустройства. Цель проекта – возрождение рощи как экологически значимой территории, популяризация экоосознанности жителей.

О планах по благоустройству и обновлению рощи было заявлено еще в прошлом году. Реализация проекта стоимостью 4,7 млрд тенге будет профинансирована за счет средств крупной строительной корпорации.

В настоящее время роща представляет собой лесной массив площадью 137,7 гектара, она расположена в Турк­сибском районе между проспектами Сейфуллина и Суюнбая. За более чем 130-летнюю историю здесь сформировался уникальный ареал животного и растительного мира.

Первые упоминания о лес­ном массиве относятся к 1854 году, когда из Казенной рощи, расположенной на окраине города и призванной выполнять роль государственного питомника, гражданам было разрешено забирать бесплатно саженцы.

В 1868 году в город Верный (ныне – Алматы) прибыл агроном-­лесовод, кандидат наук Эдуард Оттович Баум. В 1877-м он возглавил селекционные и посадочные работы в роще. В то время она носила название Верненской и находилась в плачевном состоянии.

По инициативе агронома в роще был создан так называемый нижний пруд, проложена сеть арыков. Пос­ле успешного завершения озеленительных работ горожане стали называть этот уникальный по тем временам парк рощей Баума.

Нынешний проект благоустройства рощи нацелен на интеграцию инфраструктуры для отдыха и прогулок без ущерба для экосистемы. Намечена установка малых архитектурных форм, устройство прогулочных маршрутов и зон тихого отдыха.

Особое внимание будет уделено зонированию территории с учетом ее природной специфики: часть рощи будет отведена для рекреационного использования, другая сохранена как экозона с ограниченной инфраструктурой, ориентированной на охрану природы и экологическое просвещение.