Рощу Баума благоустроят

Таза Казахстан,Проекты
295
Николай Николаев

Акимат Алматы объя­вил о старте работ по благоустройству рощи Баума, заложенной еще в 1894 году и тесно связанной с историей мегаполиса.

фото Юрия Беккера

Работы будут осуществлены в рамках общереспуб­ликанской экологической акции «Таза Қазақстан», направленной на выстраивание системного подхода к решению вопросов экологии и благоустройства. Цель проекта – возрождение рощи как экологически значимой территории, популяризация экоосознанности жителей.

О планах по благоустройству и обновлению рощи было заявлено еще в прошлом году. Реализация проекта стоимостью 4,7 млрд тенге будет профинансирована за счет средств крупной строительной корпорации.

В настоящее время роща представляет собой лесной массив площадью 137,7 гектара, она расположена в Турк­сибском районе между проспектами Сейфуллина и Суюнбая. За более чем 130-летнюю историю здесь сформировался уникальный ареал животного и растительного мира.

Первые упоминания о лес­ном массиве относятся к 1854 году, когда из Казенной рощи, расположенной на окраине города и призванной выполнять роль государственного питомника, гражданам было разрешено забирать бесплатно саженцы.

В 1868 году в город Верный (ныне – Алматы) прибыл агроном-­лесовод, кандидат наук Эдуард Оттович Баум. В 1877-м он возглавил селекционные и посадочные работы в роще. В то время она носила название Верненской и находилась в плачевном состоянии.

По инициативе агронома в роще был создан так называемый нижний пруд, проложена сеть арыков. Пос­ле успешного завершения озеленительных работ горожане стали называть этот уникальный по тем временам парк рощей Баума.

Нынешний проект благоустройства рощи нацелен на интеграцию инфраструктуры для отдыха и прогулок без ущерба для экосистемы. Намечена установка малых архитектурных форм, устройство прогулочных маршрутов и зон тихого отдыха.

Особое внимание будет уделено зонированию территории с учетом ее природной специфики: часть рощи будет отведена для рекреационного использования, другая сохранена как экозона с ограниченной инфраструктурой, ориентированной на охрану природы и экологическое просвещение.

#Алматы #Таза Қазақстан #роща Баума

Популярное

Все
Незаконные постройки снесут в Уральске
Министр проверил обеспечение аграриев поливной водой
Большие возможности для отечественного производства
Средство передвижения Бабы Яги нашли краеведы Семея
Актерский паспорт Абдильманова
Вилорик Пак тренировки проводит на государственном языке
Для повышения качества жизни казахстанцев
О дружбе, труде и просвещении
Философия Абая – пища для ума
Учил мыслить и творить
Сенаторы обсудили актуальные вопросы развития регионов
Указ Главы государства о назначении
Границы в голове
Диалог сквозь время
Вселенная знаний нового образца
Мой Абай
Путешествие в заповедный мир
Спасет родительский контроль
Созвучие графики и поэзии
Главное – найти подход
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
В Уральске ликвидирован интернет-магазин по сбыту наркотиков
На какие специальности самый большой спрос в РК
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
В Шымкенте обновляют изношенные сети и подстанции
На концерт Дженнифер Лопес в Ереване потратили $7 млн
Глава государства примет участие в конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю
Крупнейший энергопроект региона
Сельскохозяйственная перепись стартует на sanaq.gov.kz
В Астану привезли копию Туринской плащаницы
Елена Рыбакина: Это очень важная победа для меня
«Астана» встретится с «Лозанной»
Более 500 тыс. детей получат помощь
ИИ будет распознавать болезни и вредителей
Ремонт идет полным ходом
Казахстан и Кыргызстан нацелены на укрепление союзнических отношений
Министр обороны проинспектировал Алматинский гарнизон
В Караганде подорожает проезд в автобусе
Глава государства ознакомился с деятельностью первой очереди ТЭЦ-3 Астаны
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Сильные дожди накроют Казахстан
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Сенатор Амангельды Нугманов ознакомился с инициативами в сфере высшего образования в Актобе
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Сенаторы обсудили с военными Жетысу реализацию закона о территориальной обороне
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
Сенатор Алибек Наутиев высказался о развитии рыбной промышленности в Атырауской области
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
Сенатор Суиндик Алдашев обсудил развитие Мангистауской области с руководством региона
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики

Читайте также

Путешествие в заповедный мир
Жизнь без фильтров
Учитель с большой буквы
Спортсменка, активистка, отличница...

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]