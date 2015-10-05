Экономика
Россия готовится к переходу на единый роуминг в СНГ
Ксения Воронина
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, одобряющее проект соглашения по тарифам связи в СНГ, передает Kazpravda.kz со ссылкой портал "Миллионер".

Цель соглашения – применение единых принципов при формировании межоператорских тарифов на услуги международной связи в государствах – участниках соглашения, в том числе на услуги, предоставляемые в международном роуминге. Также одной из целей соглашения названо развитие международной связи на пространстве СНГ.

Напомним, что рабочая группа в составе представителей антимонопольных ведомств стран – членов ЕАЭС подготовила план по снижению тарифов в роуминге. План включает установку максимальных тарифов для исходящих голосовых вызовов: в 2015 году стоимость минуты общения должна составлять €1,05, в будущем году – €0,68, в 2017-м – €0,3/мин.

Таким образом, ранее озвученного обнуления роуминга к 2017 году не произойдет.

Отмечается, что стоимость минуты в 30 евроцентов сопоставима с тарифом на международные звонки в странах ЕАЭС, сказано в документе. Его подлинность подтвердил источник, близкий к ФАС, и менеджер крупной телекоммуникационной компании.

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