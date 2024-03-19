Россия потребовала от Германии официально признать блокаду Ленинграда актом геноцида

В ноте также подчеркивается, что ссылки Берлина на якобы достигнутое урегулирование этого вопроса путем выплат репараций по итогам Второй мировой войны являются «абсолютно неприемлемыми и неубедительными», передает Kazpravda.kz

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Россия потребовала от германской стороны официально признать актами геноцида народов СССР блокаду Ленинграда и другие преступления Третьего рейха. Соответствующая нота имеется в распоряжении ТАСС.

«Российская сторона констатирует противоречивый характер подхода германской стороны к вопросу об официальном признании актами геноцида преступлений против человечности, совершенных Германией в прошлом. Признав актом геноцида свои преступления в эпоху колониализма, германская сторона до сих пор не сделала этого в отношении блокады Ленинграда и других преступлений против народов СССР в период Второй мировой войны. Российская сторона настаивает на официальном признании германской стороной этих злодеяний Третьего рейха актами геноцида», - говорится в документе.

В ноте обращено внимание на заявление МИД Германии по случаю 80-летия снятия блокады Ленинграда от 27 января 2024 года.

«B заявлении министерства <...> умалчивается о многолетних требованиях российской стороны к германской стороне распространить гуманитарные выплаты, осуществляемые ею исключительно в адрес блокадников еврейской национальности, на всех ныне здравствующих блокадников. Российская сторона рассматривает подобную практику германской стороны как дискриминацию по этническому признаку», - говорится в тексте.

Также подчеркивается, что ссылки Берлина на якобы достигнутое урегулирование этого вопроса путем выплат репараций по итогам Второй мировой войны являются «абсолютно неприемлемыми и неубедительными».