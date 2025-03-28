Как он отметил, в ряде регионов (Актобе, Атырау, Павлодар и др.) выросла подростковая преступность.

"Поручил усилить профилактику, изучить эффективность антибуллинговых программ. Обратил внимание на безопасность в общественных местах. Необходимо оснащать опасные участки видеокамерами и освещением, усилить патрулирование. Граждане должны чувствовать защиту — не на словах, а в действии.

Вызывает тревогу резкий рост ДТП: +67% за год, +79% пострадавших. Особенно в Атырау, Костанае, Актобе, Жетысу. 72% смертей — на трассах. Поручил контролировать режим труда водителей, обеспечить соблюдение правил перевозки детей.

С участием международных экспертов запускаем пилотный проект по анализу безопасности — в Талгаре и Рудном. Поручил составить криминологические паспорта регионов, координировать совместно с уполномоченными органами продвижение культуры закона в школах", - проинформировал Асылов.