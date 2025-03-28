Рост подростковой преступности в регионах отметил Генпрокурор Асылов

Общество,Криминал
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Генеральный прокурор РК Берик Асылов опубликовал пост в X о совещании по реализации принципа «Закон и Порядок», сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как он отметил, в ряде регионов (Актобе, Атырау, Павлодар и др.) выросла подростковая преступность.

"Поручил усилить профилактику, изучить эффективность антибуллинговых программ. Обратил внимание на безопасность в общественных местах. Необходимо оснащать опасные участки видеокамерами и освещением, усилить патрулирование. Граждане должны чувствовать защиту — не на словах, а в действии.

Вызывает тревогу резкий рост ДТП: +67% за год, +79% пострадавших. Особенно в Атырау, Костанае, Актобе, Жетысу. 72% смертей — на трассах. Поручил контролировать режим труда водителей, обеспечить соблюдение правил перевозки детей.

С участием международных экспертов запускаем пилотный проект по анализу безопасности — в Талгаре и Рудном. Поручил составить криминологические паспорта регионов, координировать совместно с уполномоченными органами продвижение культуры закона в школах", - проинформировал Асылов.

Ранее также парламентарий выразил беспокойство ростом уровня преступности среди молодежи. В своем депутатском запросе сенатор Дархан Кыдырали рассказал о проблеме растущего уровня насилия и преступности среди молодежи в стране.

Накануне стало известно, что прокуратурой Туркестанской области в ходе проведения анализа социальной сети «Telegram» обнаружен платный канал для просмотра фото/видео материалов порнографического характера, в том числе с участием несовершеннолетних.

#подростки #преступность #генпрокурор #Берик Асылов

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