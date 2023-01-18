Ротация в школах Казахстана: 16 директоров отказались от перемещения

Образование
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Диасов Ораз
корреспондент

Корреспондент Kazpravda.kz побеседовал с главой Комитета среднего образования Министерства просвещения Гульмирой Каримовой на тему ротации директоров школ.

Фото: Kazpravda.kz

В Казахстане инициатива по ротации директоров школ была введена в прошлом году. За это время был ротирован 961 или 81,5% первых руководителей учреждений образования, в том числе 514 директоров школ и 447 заведующих детсадов. Такая мера вводилась для того, чтобы повысить качество управления, но не все довольны таким положением дел. Председатель Комитета среднего образования Министерства просвещения Гульмира Каримова в интервью с корреспондентом Каzpravda.kz поделилась своим видением этого вопроса.

- Гульмира Раинбековна, можете рассказать немного о процедуре с точки зрения социальной защиты - могут ли директора перевести в школу, которая расположена в другом селе, районе, городе? Если да, то как в этом случае решается вопрос перевода его семьи, детей, жилья и прочие бытовые вопросы?

- В соответствии с приказом министра образования и науки Республики Казахстан от 11 ноября 2021 года № 559 «Об утверждении Правил проведения ротации первых руководителей государственных организаций образования» ротация первых руководителей осуществляется в пределах одного населенного пункта.

- Вправе ли директор отказаться от ротации и остаться руководителем в своей школе?

- Согласно пункту 12 Правил, максимально допустимый срок пребывания первого руководителя на занимаемой должности в одной организации образования не превышает семи лет. Первые руководители, находящиеся на занимаемой должности семь и более лет, подлежат ротации. Таким образом, подлежащий ротации директор не вправе отказаться от ротации и продолжать обязанности директора в той же организации образования.

- Может ли он остаться в своей школе рядовым учителем, если не хочет ротации? Сколько директоров поступили именно таким образом?

- При нежелании перемещения по ротации в другую организацию образования, директор вправе остаться учителем в той же организации. По данным регионов, 16 директоров перешли на должность учителя.

- Расскажите, пожалуйста, в этой связи, насколько сильно отличается зарплата учителей от зарплаты директоров?

- Согласно Реестру должностей гражданских служащих в сфере образования и науки, директор школы как руководитель организации среднего образования относится к блоку «А» - к управленческому персоналу, тогда как учитель школы относится к блоку «В» - к основному персоналу. Следовательно, при исчислении заработной платы директора школы применяется больший по значению коэффициент, чем у учителя школы.

Следует также отметить, что размеры заработной платы педагогов организации образования, в том числе директоров и учителей школ, зависит от уровня образования, наличия квалификационной категории, стажа работы, объема выполняемой работы, а также наличия компенсирующих и стимулирующих доплат и надбавок за условия труда, степени ответственности при принятии управленческих решений. Таким образом, размер заработной платы педагогов, как директоров, так и учителей школ, зависит от вышеуказанных критериев.

Вместе с тем, среднемесячная заработная плата 1-ой ставки, то есть 16 часов в неделю учителя школы в настоящее время составляет 311 тысяч тенге. Следует учитывать, что нагрузка учителя школы в среднем составляет 1,25 ставки, то есть 20 часов в неделю. При 20-часовой учебной нагрузке среднемесячная заработная плата учителя школы составляет 380 тысяч тенге. Для сравнения - среднемесячная заработная плата 1-ой ставки директора школы составляет 352 тысячи тенге.

При этом, отмечаем, что директорам школ, в целях сохранения педагогического стажа, разрешается оплачиваемая педагогическая деятельность, то есть проведение уроков в установленном законодательством порядке. Так, среднемесячная заработная плата директора школы с учетом педагогической нагрузки составляет 460 тысяч тенге.

Таким образом, среднемесячная заработная плата директора школы в настоящее время превышает на 80 тысяч тенге среднемесячную заработную плату учителя школы. Разница в заработной плате директора и учителя в среднем составляет около 25 000 тысяч тенге.

- Какое количество директоров школ прошли процедуру ротации? В каких регионах показатели выше всего?

- Процедуру ротации прошли 618 директоров. Наибольший показатель в Шымкенте – 68, в Туркестанской области – 41, по 29 директоров ротированы в Актюбинской, Жамбылской и Мангистауской областях.

- На ваш взгляд, насколько справедливо, когда руководителя, наладившего все бизнес-процессы и вытащившего школу в число передовых, "перекидывать" на проблемные зоны, а на его место назначать человека, который, мягко говоря, является слабым руководителем? Как в такой ситуации учитываются интересы педагогического коллектива? Насколько справедливо подвергать и их такому стрессу?

- Цель ротации – обеспечение эффективного использования профессионального потенциала первого руководителя для повышения качества образования и управления.

- Спасибо за беседу!

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