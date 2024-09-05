Рожденный на благо своей страны

Ахмета Байтурсынулы называют Ұлт ұстазы – Учитель нации. И это правильно. Ведь именно он реформировал казахскую письменность, разработал основы казахского языка и ввел научную терминологию для казахской грамматики.

Исторический факт – вся современная лингвистичес­кая терминология была соз­дана Ахметом Байтурсын­улы.

Азбука, фонетика, грамматика и синтаксис казахского языка, теория словесности и история культуры – вот сфера деятельности ученого. Стоит напомнить, что Ахмет Байтурсынулы является автором «Әліппе» и первых учебников на казахском языке. С 1914 по 1925 год вышли в свет его учебники «Тіл құрал», которые актуальны и сегодня.

Кроме того, именно он ввел термин «ана тілі», что означает «родной язык», «язык матери». И это очень тонко и правильно, ведь первые слова, как и первые шаги, ребенок делает вместе с мамой, перенимая от нее не только язык общения, но и получая первые уроки аудирования, говорения, диалога.

Помимо трудов по языко­знанию, Ахмет Байтурсын­улы уделял особое внимание духовному развитию личности, он писал о важности прогрессивных идей, образовании для того, чтобы народ не отставая шел в ногу со временем.

Без преувеличения, он был предводителем, лидером национального духа, лидером алашордынцев и всего народа. Вместе с Алиханом Букейханом и Миржакыпом Дулат­улы он выпускал в Оренбурге газету «Қазақ», которая в непростой период стала для народа светом и опорой.

Он жил, работал, творил больше века назад. Но его труды актуальны до сих пор, более того, они служат образцом в научном изучении языка.

Поэтому не случайно его называют личностью, рожденной на благо своего народа. Ахмет Байтурсынулы жил в непростое время перемен, его путь был извилистым и сложным, но он сумел стать маяком света для миллионов в туманный период неизвестности.

Он начинал простым учителем, работал в школах Актюбинского и Акмолинского уездов, параллельно учился сам. В своих стихах, статьях и выступлениях писал и говорил о необходимости борьбы с насилием, ратовал за свободу человеческого труда.

Ахмет Байтурсынулы не просто писал и призывал, он многое сделал для просвещения казахского народа. Все годы непростой жизни, полной борьбы, рядом с ним неизменной спутницей была Бадрисафа. А познакомились они в доме ее отца, лесничего, куда определили на постой молодого учителя, прибывшего в школу в селе Аулиеколь.

Чтобы понимать, как ценили Байтурсынулы соратники, приведем слова Мухтара Ауэзова, написанные им после празднования 50-летнего юбилея Ахмета Байтурсынулы в Оренбурге в статье «50-летний той Ахана»: «До недавних пор он был нашим поводырем. Мы помним его назидания, в памяти бережно храним рожденные его пером образы. Провозглашенные им в эпоху царизма лозунги против колониального насилия, заложенные в умы высокие идеи, как детские впечатления, навсегда останутся в сердце».

Ахмет Байтурсынулы – знаковая личность в истории тюркских народов. Он работал и жил в Оренбурге, Семее, Ташкенте, Алматы, Баку, Шаушеке. Своим учителем считал Исмаила Гаспыралы – выдающегося татарского мыслителя, просветителя, поэта и писателя, издателя первой тюркской газеты «Терджиман». Сотрудничал с передовыми просветителями тюркского мира: узбекским филологом, писателем Абдралы Фитраутом, одним из основоположников узбекского театра Мунаввар кары Абдурашидхановым и другими.

«Учитель – это душа и стержень школы», – так писал Ахмет Байтурсынулы, подчеркивая роль педагога. По его мнению, успех работы школы зависит от мастерства учителя, и с этим сложно не согласиться. Он вложил много сил и труда в то, чтобы учителя казахских школ совершенствовали свои знания. В своих трудах говорил о важности повышения культурного уровня учителей, о необходимости разработки методики обучения и воспитания разносторонне развитой личности.

Неустанно трудясь на ниве просвещения народа, он не знал тогда, что его нарекут Учителем нации. Ни за блага и почести, звания он проливал пот. Он был настоящим патриотом, который любил свой народ. И конечно, был учителем по призванию, как говорится, от Бога.

В своей работе «Об обучении по-казахски» он так определил основные требования к учителю: учитель должен хорошо владеть частной методикой, знать психологические особенности детей, теоретические основы процесса обучения.

«Надо помнить, что любое дело будет сделано хорошо и быстро, если его будет делать знающий человек. Это касается не только физического труда, но и умственного. Люди, обучающие детей, должны хорошо знать методику. Чтобы хорошо обучать, нужно самим усвоить то, чему будут обучать детей. А также учитель должен хорошо знать природу и чувствовать настроение ребенка. Для этого необходимо все знать о физическом и умственном развитии детей с самого их рождения. Нужно уметь чувствовать внутреннее состояние ребенка по его действиям. У образованных народов обучением детей занимаются люди, специально обученные педагогической науке. Это и правильно, потому что если судья обучается своим судейским делам, а доктор – медицине, то педагог тем более должен быть обучен педагогике...», – писал Ахмет Байтурсынулы.

В нашей стране его имя носят свыше 200 улиц, 39 школ и один музей. И это неудивительно. Ведь он всю свою жизнь служил интересам народа, трудился без устали ради того, чтобы қазақ тілі всегда был на высоте.

«Моя мечта – чтобы казахи процветали, богатели, а культура наша взмыла вверх, развивалась. Мы только в начале этого пути. Я всегда трудился ради будущего своего народа, своей нации, не преследуя личных интересов», – это были последние слова Ахмета Байтурсынулы, сказанные следователю.

В одном из своих интервью его ученик Адий Шарипов вспоминал, как Учителя арестовали прямо в университете. Студенты запомнили ту его последнюю лекцию, во время которой к корпусу подъехала черная машина и из нее вышли три человека. Ахмет Байтурсынулы, не дрогнув ни одним мускулом на лице, завершил занятие и после звонка, собрав вещи, начал спускаться по лестнице со спокойствием и достоинством.

Студенты, хорошо понимавшие, что происходит, шли рядом с преподавателем. Но их грозные люди в черном оттеснили, Ахмета Байтурсынулы увезли. А ночью их предупредили о возможном аресте. Адий Шарипов и его товарищи сразу ушли из общежития. Он на седьмые сутки чудом добрался до Туркменистана, где провел три года…

Ахмета Байтурсынулы расстреляли 8 декабря 1937 года в Алматы. Звуки тех выстрелов никто не услышал. Толстые стены казенного учреждения заглушали все. Но отголоски тех предательских пуль фантомной болью отзываются по сей день. Учитель нации, просветитель, деятель, реформатор, человек, который мог бы принести колоссальную пользу народу и сделать очень много, был убит предательски, по навету, по клевете.

В доме-музее Ахмета Байтурсынулы в Алматы хранятся копии документов, приказ об аресте, приговор, выписки из личного дела. Даже сейчас, спустя десятилетия, спокойно читать их невозможно.

Там же, в музее есть восковая фигура Учителя нации. И нередко посетители совершают символический поклон в знак уважения и почтения к личности, посвятившей жизнь своему народу.