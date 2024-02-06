Руководитель KazNARU Ахылбек Куришбаев назван “Лучшим ректором 2024 года”

Фото: пресс-служба KazNARU

Сертификат вручил номинанту Проректор по международному сотрудничеству Академии WSB, доктор Рафал Рембилас, отметив, что это почетное звание заслуженно присваивается руководителю KazNARU Куришбаеву А.К. за выдающиеся достижения по развитию науки и высшего образования, крупный вклад в сотрудничество между научными сообществами двух стран.

В свою очередь, Ректор KazNARU Ахылбек Куришбаев остановился на важнейших направлениях сотрудничества университета с польскими партнёрами и выразил признательность за проведенную совместную активную работу в сфере высшего образования и науки.

В рамках встречи были подробно обсуждены вопросы реализации совместных образовательных проектов по подготовке квалифицированных кадров; по созданию программ двудипломного образования в области менеджмента и делового администрирования; развития сотрудничества в области цифровизации и информационных технологий, научно-исследовательских программ и прикладных исследований.

Стороны пришли к единому мнению далее углублять плодотворное взаимовыгодное сотрудничество и подписали Меморандум по совместным образовательным программам.

Во встрече приняли участие руководство и ученые KazNARU.