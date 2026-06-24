Руководитель ТОО «Восток Инжиниринг» объявлен в розыск

Закон и Порядок

Ущерб государству от его незаконных действий составил более 1,2 млрд тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Департаментом АФМ по Восточно-Казахстанской области проводится расследование в отношении руководителя ТОО «Восток Инжиниринг», осуществлявшего технический надзор в период с 2020 по 2023 г. при строительстве семи социально значимых объектов на территории ВКО и области Абай, сообщает Kazpravda.kz 

По информации АФМ, в обязанности компании входили контроль объемов, качества и соответствия строительно-монтажных работ проектно-сметной документации, а также подтверждение фактически выполненных работ при строительстве физкультурно-оздоровительных комплексов, объектов водоснабжения и берегоукрепительных сооружений.

Несмотря на получение оплаты за оказываемые услуги, должный контроль за строительством не осуществлялся. Руководитель предприятия подписывал акты выполненных работ, содержащие недостоверные сведения об объемах. В ходе обыска обнаружены дубликаты печатей и фиктивные акты.

Ущерб государству составил более 1,2 млрд тенге. Руководитель ТОО объявлен в розыск, судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей, сообщили в АФМ.

#розыск #руководитель #Восток Инжиниринг

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