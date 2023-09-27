Руководителей департаментов МЧС осудили за коррупцию

Они лишились свободы и права занимать должности на госслужбе.

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Руководителей департаментов МЧС осудили за коррупционные преступления, передает Kazpravda.kz со ссылкой на антикоррупционную службу.

По данным ведомства, апелляционной коллегией Военного суда РК оглашен приговор в отношении начальника департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы, полковника Касыбаева Р.

Отмечается, что осужденный незаконно оплатил подрядной организации полную стоимость за фактически невыполненные объемы работ и без положительного заключения технадзора принял в эксплуатацию одну из пожарных частей города. Его признали виновным в злоупотреблении властью и приговорили к трем годам лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

"В Кызылординской области состоялся приговор в отношении заместителя руководителя областного департамента промышленной безопасности МЧС Стамкулова Б. Он признан виновным в получении взятки в сумме 500 тысяч тенге от Оразбахова Н. через посредника Атажанова А. за оказание предпочтения при выборе поставщика и беспрепятственное подписание проектных документов по газонаполнительным пунктам. Кроме того, Стамкулов путем злоупотребления должностными полномочиями завладел деньгами 4-х своих подчинённых, в сумме 100 000 тенге под предлогом организации встреч и досуга должностным лицам МЧС РК", - сообщили в пресс-службе.

По данным антикоррупционной службы, ему назначено наказание в виде 5-ти лет лишения свободы.

"Этим же приговором взяткодатель Оразбахов Н. лишен свободы сроком на 3 года, посредник Атажанов А. на 1 год. Осужденным пожизненно запрещено работать на руководящих должностях на государственной службе, в органах местного самоуправления, в финансовых организациях и в квазигосударственном секторе", - добавили в ведомстве.

Отметим, по данным антикора, в МЧС 70% фактов коррупции совершаются руководителями подразделений.

Ранее антикор задержал председателя комитета противопожарной службы МЧС, начальников ДЧС Шымкента и области Жетысу. Они подозреваются в получении на системной основе взяток от предпринимателей за покровительство в сфере противопожарной безопасности, принуждении проверяемых организаций к приобретению услуг через заключение контрактов и к своевременной оплате по ним.