Руководителя «Казводхоза» по Жамбылской области сняли с должности

Водное хозяйство
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Венера Баталова
корреспондент

В Казахстане продолжается борьба с «черным рынком» воды, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По итогам аудита Министерства водных ресурсов и ирригации от занимаемой должности были освобождены директор филиала «Казводхоза» по Жамбылской области и руководитель Асинского производственного участка региона.

Кроме того, к дисциплинарной ответственности в виде строгих выговоров привлечены заместитель директора филиала и руководители Кордайского, Байзакского и Меркенского производственных участков.

Напомним, что ранее по поручению министра водных ресурсов и ирригации Нуржана Нуржигитова Департамент внутреннего аудита провел проверку филиала «Казводхоза» по Жамбылской области. Для дальнейшего изучения выявленных правонарушений материалы аудита переданы в Генеральную прокуратуру РК.

Эта работа проводится для борьбы с так называемым «черным» рынком воды, незаконными действиями и для наведения порядка и прозрачности в водной сфере. Отметим, что проверки будут проведены и в других регионах.

Возвращаясь к аудиту в Жамбылской области, отметим, что там выявили около 10 фактов незаконного использования водных ресурсов. Также были выявлены нарушения при заключении договоров с аграриями на подачу поливной воды.

«Борьба с фактами незаконного использования воды будет продолжена. Для этого по моему поручению при министерстве будет создана специальная комиссия, которая будет проверять филиалы «Казводхоза» и бассейновые инспекции. Незаконная деятельность будет обязательно пресечена, а правонарушители и должностные лица – привлечены к ответственности. Мы усилим контроль за использованием водных ресурсов», – сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов во время аппаратного совещания ведомства.

#вода #должность #водные ресурсы #министерство водных ресурсов и ирригации

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