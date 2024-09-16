Руководителя «Казводхоза» по Жамбылской области сняли с должности

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По итогам аудита Министерства водных ресурсов и ирригации от занимаемой должности были освобождены директор филиала «Казводхоза» по Жамбылской области и руководитель Асинского производственного участка региона.

Кроме того, к дисциплинарной ответственности в виде строгих выговоров привлечены заместитель директора филиала и руководители Кордайского, Байзакского и Меркенского производственных участков.

Напомним, что ранее по поручению министра водных ресурсов и ирригации Нуржана Нуржигитова Департамент внутреннего аудита провел проверку филиала «Казводхоза» по Жамбылской области. Для дальнейшего изучения выявленных правонарушений материалы аудита переданы в Генеральную прокуратуру РК.

Эта работа проводится для борьбы с так называемым «черным» рынком воды, незаконными действиями и для наведения порядка и прозрачности в водной сфере. Отметим, что проверки будут проведены и в других регионах.

Возвращаясь к аудиту в Жамбылской области, отметим, что там выявили около 10 фактов незаконного использования водных ресурсов. Также были выявлены нарушения при заключении договоров с аграриями на подачу поливной воды.