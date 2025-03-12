Руководителя департамента задержали за получение взятки в области Жетісу

Взятка предполагалась за повышение тарифа и тарифной сметы электроэнергии на 2025 год

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Антикоррупционная служба по области Жетісу изобличила главу областного департамента по регулированию естественных монополий в получении взятки в размере 500 тыс. тенге от главы АО «Талдыкорганская акционерная транспортно-электросетевая компания», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Антикор

Взятка предполагалась за повышение тарифа и тарифной сметы электроэнергии на 2025 год.

Расследование продолжается.

Иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.