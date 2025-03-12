Руководителя департамента задержали за получение взятки в области Жетісу
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Взятка предполагалась за повышение тарифа и тарифной сметы электроэнергии на 2025 год
Антикоррупционная служба по области Жетісу изобличила главу областного департамента по регулированию естественных монополий в получении взятки в размере 500 тыс. тенге от главы АО «Талдыкорганская акционерная транспортно-электросетевая компания», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Антикор
Взятка предполагалась за повышение тарифа и тарифной сметы электроэнергии на 2025 год.
Расследование продолжается.
Иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.