Руководство стройкомпаний арестовали в Астане

Устанавливаются остальные участники преступления и их активы.

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По указанию прокуратуры Астаны в производство департамента полиции передано уголовное дело по коллективному заявлению дольщиков МЖК "R-Club" и "R-Club Deluxe" по факту мошенничества, сообщает Kazpravda.kz.

"Установлено, что сумма привлеченных денег дольщиков составила более 4 млрд тенге, фактически на строительство затрачено около 900 млн тенге. Запланированный на 4-й квартал 2022 года срок строительства застройщик не выполнил", - говорится в информации столичной прокуратуры.

Сообщается, что задержаны и арестованы руководители строительных компаний. Устанавливаются остальные участники преступления и их активы.

Создана следственно-оперативная группа, добавили в прокуратуре Астаны.