Фото: instagram.com/ruslan_berdenov

Заместитель акима Шымкента Руслан Берденов в соцсетях выразил благодарность врачам и тем, кто переживал за его состояние здоровья после резонансного происшествия.

«Уважаемые шымкентцы, дорогие соотечественники! Думаю, многие из вас уже осведомлены о тяжелой ситуации, с которой я столкнулся. Это внезапное происшествие стало серьезным испытанием для меня, моей семьи и близких. Подобные чувства трудно передать словами. Но в этот непростой период я почувствовал искреннюю поддержку, участие и добрые пожелания от множества людей — коллег, друзей, знакомых. Телефонные звонки, сообщения и публикации в социальных сетях с теплыми словами стали для меня настоящей опорой, придавали сил и укрепляли дух», — прокомментировал он.

Также он добавил, что трехнедельный курс лечения помог ему вернуться к повседневной жизни.

«За это время я убедился, что казахстанская медицина значительно продвинулась вперёд и по многим параметрам не уступает зарубежным клиникам. Доброта и высокий профессионализм наших медиков заслуживают глубокой признательности. От всего сердца благодарю вас за поддержку и участие», — заключил закакима.

Напомним, 21 апреля на заместителя акима Шымкента Руслана Берденова было совершено покушение. Инцидент произошел вечером возле здания городского акимата. Экс-депутат Мажилиса был госпитализирован в городскую больницу с огнестрельными ранениями правого бедра и плеча. Подозреваемый задержан, ведется расследование.