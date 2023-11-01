Руслан Степанов завоевал бронзу на Всемирных боевых играх в Саудовской Аравии

В соревнованиях участвовали 1500 спортсменов из более 80 стран

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

Бронзовую медаль в World Combat Games завоевал карагандинец Руслан Степанов на Всемирных боевых играх в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Карагандинской области.

Как отмечается, в соревнованиях участвовали 1500 спортсменов из более 80 стран. В программе игр 16 видов спорта: айкидо, армрестлинг, бокс, фехтование, дзюдо, джиу-джитсу, карате, кендо, кикбоксинг, муайтай, самбо, савате, сумо, тхэквондо, борьба и ушу.

Карагандинец Руслан Степанов стал участником этого грандиозного первенства и занял третье место в кикбоксинге в весовой категории 81 кг.

Всего на Эр-Рияде - 2023 завоевано 954 медали. Сборная Украины возглавила медальный зачёт, за ней Саудовская Аравия и третье место у Казахстана.

Паралимпийцы и специальные спортсмены соревновались вместе со своими трудоспособными соотечественниками в одних и тех же национальных командах, причём все результаты засчитывались в единую таблицу медалей.

Ещё одной особенностью этих игр стала приверженность устойчивому развитию. Все 16 видов спорта были организованы под одной крышей на арене Университета Короля Сауда, что позволило значительно сократить выбросы углекислого газа в атмосферу, а также сделать перемещение спортсменов, официальных лиц и зрителей более быстрым и лёгким.

Хозяина следующих Всемирных игр боевых искусств, которые состоятся в 2025 году, должны объявить в начале 2024-го.

История Всемирных игр боевых искусств (World Combat Games) началась в 2010 году. Первые соревнования прошли в Пекине и определили лучших бойцов в 13 видах спорта. Тогда Казахстан представляли 45 спортсменов в девяти видах, они завоевали одну золотую, две серебряные и три бронзовые медали, напомнили в акимате.