Руслан Степанов завоевал бронзу на Всемирных боевых играх в Саудовской Аравии

Спорт
34
Буланова Наталия
выпускающий редактор

В соревнованиях участвовали 1500 спортсменов из более 80 стран

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

Бронзовую медаль в World Combat Games завоевал карагандинец Руслан Степанов на Всемирных боевых играх в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Карагандинской области.

Как отмечается, в соревнованиях участвовали 1500 спортсменов из более 80 стран. В программе игр 16 видов спорта: айкидо, армрестлинг, бокс, фехтование, дзюдо, джиу-джитсу, карате, кендо, кикбоксинг, муайтай, самбо, савате, сумо, тхэквондо, борьба и ушу.

Карагандинец Руслан Степанов стал участником этого грандиозного первенства и занял третье место в кикбоксинге в весовой категории 81 кг.

Всего на Эр-Рияде - 2023 завоевано 954 медали. Сборная Украины возглавила медальный зачёт, за ней Саудовская Аравия и третье место у Казахстана.

Паралимпийцы и специальные спортсмены соревновались вместе со своими трудоспособными соотечественниками в одних и тех же национальных командах, причём все результаты засчитывались в единую таблицу медалей.

Ещё одной особенностью этих игр стала приверженность устойчивому развитию. Все 16 видов спорта были организованы под одной крышей на арене Университета Короля Сауда, что позволило значительно сократить выбросы углекислого газа в атмосферу, а также сделать перемещение спортсменов, официальных лиц и зрителей более быстрым и лёгким.

Хозяина следующих Всемирных игр боевых искусств, которые состоятся в 2025 году, должны объявить в начале 2024-го.

История Всемирных игр боевых искусств (World Combat Games) началась в 2010 году. Первые соревнования прошли в Пекине и определили лучших бойцов в 13 видах спорта. Тогда Казахстан представляли 45 спортсменов в девяти видах, они завоевали одну золотую, две серебряные и три бронзовые медали, напомнили в акимате.

 

#соревнования #медаль #бронза #Руслан Степанов #боевые игры #кикбоксинг

Популярное

Все
Загадка без готового ответа
Полсотни памятников средневековья обнаружили в Северо-Казахстанской области
Оторвал пацанов от улицы
Крематорий: удобрение вместо яда
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
Работа над ошибками
Испытание броней
В границах обездоленного
Коллекционирует... газеты
Подвиг снайпера Курбатовой
Кто провоцирует газовый ажиотаж?
Жителей Кызылорды обеспечат централизованной горячей водой
«Бескрылые» качели
Самоуправство наказуемо
Впервые за 30 лет в КазНАИУ будет построено общежитие для студентов и молодых ученых
Судьба моя – железная дорога
Политика, торговля, гуманитарные обмены
В Канкуне непросто
Большая к музыке любовь
Бизнес без барьеров
Сбылась вековая мечта
Те, кто стоял у истоков
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Один день из жизни страны
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Культ плова
Казахстан улучшил положение в рейтинге ФИФА
Было тяжело, но мы выстояли
Высокая оценка
По труду и награда
Колыбель тюркского мира
Битва умов
В канун Дня Республики в городе Косшы торжественно открылось новое крытое футбольное поле общей площадью 1 250 кв. м
Новый дом для студентов
Более 2,4 млрд тенге по ошибке уплатили в бюджет предприниматели
Еще одну медаль в копилку Казахстана в Ханчжоу добавила таеквондистка
Токаев: «День Республики – величественный символ воплотившейся многовековой мечты нашего народа о Независимости»
Зарина Раифова выиграла «серебро» Пара Азиады
Четверо детей погибли при пожаре в частном доме в области Абай
Лучшую биатлонистку мира задержали по обвинению в мошенничестве
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Объявлены даты школьных каникул в 2023-2024 учебном году
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы
Как накопить на квартиру подметая улицы?
Рука 3-летнего ребенка застряла в эскалаторе ТРЦ Караганды. Малыш – в тяжелом состоянии (ВИДЕО)
Предприниматель оплатит обучение казахстанцев в лучших университетах мира
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
Ни дня без камеры
Почти 30 тайников с наркотиками насчитали в доме в Талдыкоргане
Полицейский оказался в больнице после вызова о конфликте в кафе Павлодара
23-летний казахстанец сенсационно победил лучшего шахматиста мира Магнуса Карлсена
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Жамиля Бакбергенова принесла Казахстану серебро Азиатских игр
Кредитные мошенницы обманули казахстанцев на 40 млн тенге
Елена Рыбакина одолела первую ракетку мира
Новые оптово-распределительный и гематологический центры появятся в Усть-Каменогорске

Читайте также

Месси: Думаю, это мой последний "Золотой мяч"
Рыбакина выиграла исторический матч
Главный тренер сборной Казахстана по футболу может возглави…
Бейбит Жукаев одержал волевую победу на "Челленджере" в США

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]