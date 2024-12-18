На западе Казахстана при знакомстве первым делом спрашивают руы - к какому роду ты принадлежишь

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Больше нигде я такого не встречал, ни в Астане, ни в Алматы, ни на севере, ни на востоке страны.

А вот в Атырау сначала спрашивают твой руы, а потом уже начинают радоваться. Определили степень родства друг к другу.

Поэтому здесь так распространены названия магазинов, торговых центров, общественных мест, развлечений по названиям родов - Шеркеш, Берiш, Адай. Прям на каждом шагу попадаются такие названия торговых и развлекательных точек.

Как-то холостой знакомый у меня спросил, где купить тесто для лагмана. Хотел сам приготовить зажарку, а с тестом не хотел возиться. Я уверенно подсказал ему адрес, потому что мы там иногда сами закупаемся. Магазин называется «Берiш». Так ему и сказал.

- Скажешь, что от меня. Тебе скидку хорошую дадут на все продукты, - решил пошутить я.

- А при чем тут Вы? Вы же Шеркеш, - недоуменно спросил знакомый.

- Так жена у меня из рода Берiш. А этот магазин ее двоюродной сестры, - просто ответил я. Другие знакомые услышали это в помещении, подошли ко мне.

- Хайдеке, на центральном рынке есть магазин автомобильных запчастей. Тоже называется «Берiш», - сказал один.

- Да, - уверенно перебил я его, - это магазин младшей сестренки жены. Скажешь, что от меня, скидка будет.

- Хайдеке, мебельный цех «Берiш», - неуверенно начал другой знакомый.

- Да, это старшей сестры моей жены цех. Кухня нужна? Скажешь, что от меня, - уверенно сказал я. И тут Остапа понесло.

Судя по моим словам, все ключевые магазины с названием «Берiш» в городе принадлежат сестрам моей жены, но это было, конечно, неправдой. Но в ту пятницу все разошлись довольные.

Через неделю знакомые снова окружили меня:

- Хайдеке, мы им говорили, что от Вас. Но нам скидки не давали. Вообще Вас не знают, так говорили, - расстроенно и растеряно сообщали мне знакомые.

- Дело в том, что я в чате с сестрами жены поссорился, и они на меня обиделись, Теперь знать меня не желают, - не менее расстроено отвечал я.

- Ну Вы помиритесь, Хайдеке. С сестрами жены нельзя ссориться, - участливо посоветовали они.

Простые у нас люди, верят всему на слово.