Руың кiм?

Колонка обозревателей
47
Хайдар Байзаков

На западе Казахстана при знакомстве первым делом спрашивают руы - к какому роду ты принадлежишь 

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Больше нигде я такого не встречал, ни в Астане, ни в Алматы, ни на севере, ни на востоке страны.

А вот в Атырау сначала спрашивают твой руы, а потом уже начинают радоваться. Определили степень родства друг к другу.

Поэтому здесь так распространены названия магазинов, торговых центров, общественных мест, развлечений по названиям родов - Шеркеш, Берiш, Адай. Прям на каждом шагу попадаются такие названия торговых и развлекательных точек.

Как-то холостой знакомый у меня спросил, где купить тесто для лагмана. Хотел сам приготовить зажарку, а с тестом не хотел возиться.  Я уверенно подсказал ему адрес, потому что мы там иногда сами закупаемся. Магазин называется «Берiш». Так ему и сказал.

- Скажешь, что от меня. Тебе скидку хорошую дадут на все продукты, - решил пошутить я.

- А при чем тут Вы? Вы же Шеркеш, - недоуменно спросил знакомый.

- Так жена у меня из рода Берiш. А этот магазин ее двоюродной сестры, - просто ответил я. Другие знакомые услышали это в помещении, подошли ко мне.

- Хайдеке, на центральном рынке есть магазин автомобильных запчастей. Тоже называется «Берiш», - сказал один.

- Да, - уверенно перебил я его, - это магазин младшей сестренки жены. Скажешь, что от меня, скидка будет.

- Хайдеке, мебельный цех «Берiш», - неуверенно начал другой знакомый.

- Да, это старшей сестры моей жены цех. Кухня нужна? Скажешь, что от меня, - уверенно сказал я. И тут Остапа понесло. 

Судя по моим словам, все ключевые магазины с названием «Берiш» в городе принадлежат сестрам моей жены, но это было, конечно, неправдой. Но в ту пятницу все разошлись довольные.

Через неделю знакомые снова окружили меня:

- Хайдеке, мы им говорили, что от Вас. Но нам скидки не давали. Вообще Вас не знают, так говорили, - расстроенно и растеряно сообщали мне знакомые.

- Дело в том, что я в чате с сестрами жены поссорился, и они на меня обиделись, Теперь знать меня не желают, - не менее расстроено отвечал я.

- Ну Вы помиритесь, Хайдеке. С сестрами жены нельзя ссориться, - участливо посоветовали они.

Простые у нас люди, верят всему на слово.

Все колонки автора
#Атырау #традиции #род

Популярное

Все
В МЧС достигли значительного снижения числа коррупционных правонарушений
Перспективы совместного проекта
Два «золота» за два дня
76 сельских семей региона получили жилье от государства
Результаты, планы, перспективы
От Чиангмая до Астаны
В столице завершился II республиканский конкурс Astana Piano Passion
Ценности прописных истин
Когда отходы станут доходами
«Дорожная карта» по оздоровлению криминогенной ситуации принята в Алматинской области
«Зеленые» облигации запускают в Алматы
В Кызылорде прошла выставка-ярмарка «Ұлттық өнердің түнгі сыры»
Планируется внедрение института омбудсмена по защите прав потребителей
Новые объекты образования
Инновации для сельского хозяйства
ISSAI NU представил KAZ-LLM – казахскую большую языковую модель
Сильнейшие в Джакарте и на планете
В Нацгвардии определили лучших методистов
Долгостроев стало меньше
Аким проверил готовность объекта
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
В Узбекистане погибла известная бьюти-блогер, выпав из окна
Дело о секс-рабстве девочки из Кызылорды: оглашен второй приговор
О трендах, кадрах и науке госуправления
Это счастье – стать родителями
Акимат Жамбылской области сделал заявление по поводу митинга в Таразе
В Казахстане начнут собирать американские комбайны
В целях устойчивого развития
«Больше всех народом любим тот, кто в битве неколебим...»
Мост для межэтнического общения
Турция обяжет авиакомпании выплачивать компенсации за задержку рейсов
Когда цифры говорят сами за себя...
Как защититься от харассмента?
Более миллиона тонн казахстанского зерна за 10 месяцев экспортировали в Таджикистан
Глава государства посетил сельскую школу близ Талдыкоргана
Лудоман проиграл похищенные 14 млн тенге в Караганде
И дольше века газетный день
Как определить подделку 10-тысячной банкноты
В КазАТИУ состоялась встреча с участием членов Комиссии по правам человека
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества
Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
В Кызылординской области открылась первая «Комфортная школа»
На собственной «резине»: от Нижнекамска до Караганды
Увидеть Мангистау и запомнить навсегда
Президент посетил концерт, посвященный творчеству поэта Шомишбая Сариева
Главную сверхспособность человека, которой нет у ИИ, назвали эксперты
Кызылординский рис: от поля до стола
Грустные думки аграрные
Задачи прокуратуры – закон и порядок
Премьер провел оперативное совещание по поручениям главы государства
Токаев побеседовал с казахстанскими студентами в Будапеште
Токаев и Орбан посетили футбольный матч между сборными Венгрии и Германии
Лица старого Уральска
Производство шоколада может прекратиться

Читайте также

Счастливый ли билет?
«Здоровый образ жизни» для тенге
Есть ли у женщины выбор?
Дом без рулевого

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]