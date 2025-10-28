Службой по противодействию коррупции КНБ проводятся досудебные расследования в отношении ряда руководителей местных исполнительных органов Туркестанской области, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным КНБ, ведется следствие в отношении руководителя Управления общественного развития. Он подозревается в том, что вместе с подчиненным похитил бюджетные средства в сумме 191 млн тенге, выделенные на оплату труда работникам.

"Также расследуется факт дачи взятки в размере 16 млн тенге руководителем Управления ветеринарной службы представителям комиссии за вынесение положительного заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности. С санкции суда указанные лица содержатся под стражей", - говорится в сообщении.

Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.