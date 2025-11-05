Рыбакина досрочно вышла в полуфинал

Теннис
9
Аскар Бейсенбаев
специальный корреспондент

Чемпионка Уимблдона-2022 и шестая ракетка мира Елена Рыбакина стала первым игроком из Казахстана, кому удалось дойти до полуфинала Итогового чемпионата WTA (Женская теннисная ассоциация).

фото championat.com

Она уже в третий раз принимает участие в этом важнейшем женском турнире, где играют лишь восемь лучших теннисисток планеты. В сезонах 2024 и 2023 годов ей так и не удалось дойти до 1⁄2 финала, но в этом году в турнире, проходящем в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), у нее есть немало шансов на одну из самых больших побед в карьере.

Напомним: Елена выступает в группе, названной в честь известной американской теннисистки Серены Уиль­ямс. В стартовом поединке, о чем мы уже сообщали, она сокрушила четвертый номер мирового рейтинга WTA – американку Аманду Анисимову со счетом 6:3, 6:1. Во втором матче казахстанке уступила и вторая ракетка мира – представительница Польши Ига Швентек.

Встреча с Игой для Рыбакиной началась не очень удачно: первый сет она проиграла со счетом 3:6, но зато потом была просто неудержима, разгромив Швентек в двух следующих сетах со счетом 6:1 и даже 6:0 (как говорится, повесила сопернице «баранку»).

В параллельном поединке в группе Аманда Анисимова обыграла свою соо­течественницу Мэдисон Киз со счетом 4:6, 6:3, 6:2. А значит, казахстанка досрочно пробилась в полуфинал. При этом, если наша спортсменка обыграет в последнем групповом поединке и Мэдисон Киз, то следующий этап начнет в ранге сеяной.

Между тем есть еще две хорошие новости из мира казахстанского тенниса. Так, первая ракетка Казахстана среди мужчин Александр Бублик поднялся на рекордно высокое место в мировом рейтинге АТР (Ассоциация теннисистов-профессионалов) и теперь занимает 13-е место – это лучший результат в его карьере. Ранее казахстанец впервые добрался до полуфинала турнира категории «Мастерс» в Париже (Франция), где уступил канадцу Феликсу Оже-Альяссиму (8-й номер рейтинга АТР).

Третий подряд титул ITF Juniors выиграл и наша подрастающая звез­да – 14-летний Ансар Ниеткалиев, который продемонстрировал впечатляющую серию побед. Первый успех пришел на турнире категории J30 в турецком городе Бурса, где Ансар уверенно обыграл в финале пятого сеяного хозяина кортов Берке Окумуса – 6:2, 6:0.

Далее казахстанец вновь отличился в Турции – на турнире J30 в Адане, где в парном разряде, выступая в дуэ­те с соотечественником Хакназаром Жеткербаем, завоевал титул, обыграв в финале турецкий дуэт Гюлер⁄Кония со счетом 6:7 (5:7), 6:3, 10:8. Ну, а третья победа последовала уже на родной земле. На днях Ниет­калиев выиграл турнир J60 Almaty Open, проходивший в новом теннис­ном цент­ре «Алатау». В финале он не оставил шансов более опытному Олжасу Есеналы, обыграв его со счетом 6:2, 6:2.

