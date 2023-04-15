Рыбакина досрочно вывела Казахстан в финал чемпионата мира по теннису

Сборная Казахстана досрочно вышла в финал чемпионата мира по теннису - Кубка Билли Джин Кинг, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz .

Фото: vesti.kz

Это стало возможно благодаря победе Елены Рыбакиной над 19-й ракеткой мира Магдой Линетт.

В первом сете казахстанка, занимающая седьмое место в мировом рейтинге, "горела" 3:4, но все же сумела оставить партию за собой - 6:4, а во второй сет Рыбакина выиграла - 6:2.

Таким образом, Казахстан победил Польшу в матчевом противостоянии со счетом 3:0.