Рыбакина и Коллинз прокомментировали финал в Майами

Казахстанка сравнила этот поединок с прошлогодним, в котором уступила Петре Квитовой, передает Kazpravda.kz
«Думаю, это другое, ситуации тоже кардинально разные. В прошлом году я приехала после победы в Индиан-Уэллс. Я знала, что сделать «Солнечный дубль» очень тяжело, потому что условия в Индиан Уэллс и Майами сильно отличаются. Так что я концентрировалась матч за матчем.
Здесь удалось провести две хороших встречи, потом я снова вышла в финал. Так что не могу сказать, что разочарована. Думаю, что и в прошлом году, и в этом у меня хорошие результаты. Конечно, нелегко проиграть в финале, но в долгосрочной перспективе это все равно большое достижение», - сказала она, сообщает Sports.ru.
Победительница турнира Даниэль Коллинс рассказала, поменяла ли решение о завершении карьеры.
«Нет, не передумала. Я понимаю, что получаю эти вопросы из лучших побуждений – многие люди хотели бы и дальше видеть меня в хорошей форме. Но, как я уже говорила, у меня есть некоторые проблемы со здоровьем, и из-за этого мне приходится сложнее вне корта. Надеюсь, все это понимают. Это очень эмоциональная и личная вещь», - сказала она.