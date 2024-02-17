Рыбакина и Швёнтек разыграют титул в Дохе

В полуфинале казахстанская прима взяла верх над Анастасией Павлюченковой, передает Kazpravda.kz
Матч за выход в финал WTA 1000 в Катаре продлился полтора часа и закончился со счетом - 6:2. 6:4 в пользу представительницы Казахстана.
Соперницей Рыбакиной в финале будет первая ракетка мира Ига Швёнтек, победительница турнира двух предыдущих лет.
Полька вышла в финал за счет отказа чешки Каролины Плишковой.
В личных встречах против Швёнтек Рыбакина ведет со счетом 3:1, все победы она одержала в прошлом году.
Елена Рыбакина рассказала, как будет готовиться к финальному матчу.
«Ну сначала попробую восстановиться. Сегодня был тяжелый матч. Я и раньше играла много матчей в плотном графике, поэтому самое главное – восстановиться. Ига – великий чемпион. Это будет очень сложно. Завтра я постараюсь получить удовольствие и сделать как можно больше», — приводит слова Рыбакиной The Tennis Letter.