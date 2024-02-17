Рыбакина и Швёнтек разыграют титул в Дохе

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Матч за выход в финал WTA 1000 в Катаре продлился полтора часа и закончился со счетом - 6:2. 6:4 в пользу представительницы Казахстана.

Соперницей Рыбакиной в финале будет первая ракетка мира Ига Швёнтек, победительница турнира двух предыдущих лет.

Полька вышла в финал за счет отказа чешки Каролины Плишковой.

В личных встречах против Швёнтек Рыбакина ведет со счетом 3:1, все победы она одержала в прошлом году.

Елена Рыбакина рассказала, как будет готовиться к финальному матчу.