Рыбакина и Швёнтек разыграют титул в Дохе

Теннис
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В полуфинале казахстанская прима взяла верх над Анастасией Павлюченковой, передает Kazpravda.kz

Фото из открытых источников

Матч за выход в финал WTA 1000 в Катаре продлился полтора часа и закончился со счетом - 6:2. 6:4 в пользу представительницы Казахстана.

Соперницей Рыбакиной в финале будет первая ракетка мира Ига Швёнтек, победительница турнира двух предыдущих лет.

Полька вышла в финал за счет отказа чешки Каролины Плишковой.

В личных встречах против Швёнтек Рыбакина ведет со счетом 3:1, все победы она одержала в прошлом году.

Елена Рыбакина рассказала, как будет готовиться к финальному матчу.

«Ну сначала попробую восстановиться. Сегодня был тяжелый матч. Я и раньше играла много матчей в плотном графике, поэтому самое главное – восстановиться. Ига – великий чемпион. Это будет очень сложно. Завтра я постараюсь получить удовольствие и сделать как можно больше», — приводит слова Рыбакиной The Tennis Letter.

#теннис #Елена Рыбакина #турнир в Дохе

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