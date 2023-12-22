Рыбакина обыграла Соболенко на турнире WTL

Фото: sports.kz

Казахстанская чемпионка Уимблдона-2022 Елена Рыбакина провела свой второй матч парного разряда на выставочном турнире World Tennis League (WTL) в Абу-Даби (ОАЭ), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

В паре с румынской теннисисткой Сораной Кырстя казахстанка сыграла против белорусско-испанского дуэта Арина Соболенко — Паула Бадоса и одержала победу со счетом 7:6 (7:5). Игра продлилась 54 минуты.

Рыбакина выступает на выставочном турнире за команду «Falcons». Соболенко представляет коллектив «Kites».

Вчера, 21-го декабря, Елена в парном матче обыграла польско-французскую пару Ига Швентек — Каролин Гарсия.

Отметим, что сегодня в 20:15 по времени Астаны Рыбакина и Соболенко проведут матч в одиночном разряде.