Рыбакина обыграла вторую соперницу на Уимблдоне-2023

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина сыграла второй матч на Открытом чемпионате Великобритании-2023 (Уимблдон), передает Кazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz .

Фото: Sports.kz

Во второй игре на турнире Большого шлема, на стадии 1/32 финала, Рыбакина сыграла с французской теннисисткой Ализе Корне (74-я ракетка мира).

Во встрече, которая завершилась за два сета, казахстанка одержала победу со счетом 6:2, 7:6. Игра завершилась за один час и 42 минуты.

Отметим, что в следующем матче, который пройдет в рамках 1/16 финала, Рыбакина сыграет с британской 89-й ракеткой мира Кэти Бултер, обыгравшей болгарскую спортсменку Викторию Томову.