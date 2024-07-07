Рыбакина одержала самую разгромную победу на турнирах «Большого шлема»

Теннис
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Экс-первая ракетка мира смогла взять у казахстанской примы лишь один гейм, передает Kazpravda.kz

Фото: АР

Елена Рыбакина победила 91-ю ракетку мира Каролин Возняцки со счетом 6:0, 6:1 в третьем круге «Уимблдона».

Встреча продолжалась 57 минут. Казахстанка 9 раз подала навылет и реализовала пять брейк-пойнтов из 11. Ранее соперницы друг с другом не играли.

Казахстанка одержала самую разгромную в карьере победу в полном матче на ТБШ.

«Ощущения потрясающие. Предыдущий матч был сложным, мы играли на корте №2 при сильном ветре. Сегодня для меня были идеальные условия. Очень довольна и надеюсь сыграть так же в следующем матче», – сказала Рыбакина в интервью на корте.

В 1/8 финала чемпионка-2022 встретится с Анной Калинской.

Ранее выход во вторую неделю турнира оформила другая казахстанка – Юлия Путинцева.

#теннис #Елена Рыбакина #Уимблдон #Каролин Возняцки

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