Рыбакина победила в двух номинациях на Australian Open - 2023

На счету Елены 54 подачи на вылет, которые она выполнила на Australian Open - 2023. Также в активе казахстанки самые мощные подачи. Скорость первой подачи Елены составила 195 км/час.

Фото: Instagram/australianopen

Финалистка Открытого чемпионата Австралии - 2023 по теннису Елена Рыбакина по итогам турнира стала лидером в двух номинациях. Казахстанка стала лучшей среди теннисисток, у кого самое большое количество эйсов, а также ее подачи были самыми быстрыми на кортах Мельбурна, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

На счету Елены Рыбакиной 54 подачи на вылет, которые она выполнила на Australian Open - 2023.

В топ-5 вошли Арина Соболенко (46), Каролина Плишкова (31), Каролин Гарсия (25) и Донна Векич (24).

Самые мощные подачи также в активе казахстанки, скорость первой подачи Елены составила 195 км/час. Правда, с Рыбакиной может поспорить американка Кори Гауфф, которая показала на этом турнире тоже 195 км/час.

У мужчин нет равных Бену Шелтону из США. Скорость его первой подачи равняется 228 км/час.

Он же является рекордсменом состязаний по количеству эйсов – 85.

За ним идут Стефанос Циципас (84), Карен Хачанов (83), Хуберт Хуркач (68) и Томми Пол (67).