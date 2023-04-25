Рыбакина поднимется в мировом рейтинге

Елена Рыбакина улучшит свою позицию в мировом рейтинге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Фото пресс-службы ФТК

«В live-рейтинге WTA лидер женской сборной Казахстана поднялась с седьмой на шестую строчку мирового рейтинга. Это стало ясно после того, как четвертая ракетка мира, представительница Туниса Онс Жабер снялась с грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде. В столице Испании Жабер должна была защищать прошлогодний титул. У Онс теперь «сгорят» 1000 рейтинговых очков - это произойдет после завершения соревнований», - анонсировала пресс-служба ФТК.

Напомним, на минувшей неделе Елена Рыбакина получила травму бедра и снялась по ходу матча второго круга на турнире в Штутгарте.