Рыбакина покинула US Open

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На данной стадии соперницей четвертой ракетки мира стала румынка Сорана Кырстя, занимающая 30-е место в мировом рейтинге. Первый сет остался за Кырстя — 6:3. Во второй партии Рыбакина сумела вырвать победу на тай-брейке — 7:6 (8:6). В решающем, третьем сете Сорана смогла довести матч до победы — 6:4. Продолжительность встречи составила 2 часа 49 минут.



В 1/8 финала Сорана Кырстя встретится со швейцарской спортсменкой Белиндой Бенчич (13).



Отметим, что данный матч имел для Рыбакиной историческое значение. В случае победы она бы впервые в карьере вышла в 1/8 финала US Open, а также стала первой представительницей Казахстана, пробившейся в четвертый круг данного турнира.



В предыдущих раундах турнира Елена Рыбакина разгромила украинскую теннисистку Марту Костюк (39-е место в рейтинге WTA) — 6:2, 6:1, а затем не выходя на корт прошла снявшуюся австралийку Айлу Томлянович (127-е место).