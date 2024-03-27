Рыбакина: С каждым матчем я все ближе к возвращению формы

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Елена Рыбакина выиграла со счетом 7:5; 6:7(4); 6:4 за 2 часа 48 минут. Казахстанка второй год подряд вышла в полуфинал Miami Open, напоминает Sports.ru.

«У меня нет слов, я так устала. Очень рада победе, была очень тяжелая битва. Мы уже встречались ранее, и все было то же самое. У меня было два матчбола, и я не смогла их реализовать. Но я знала, что нужно бороться за каждое очко и что третий сет будет тяжелым. Рада, что мне удалось победить. Мне повезло, что в конце были новые мячи – подавать стало проще. Теперь нужно восстановиться», - сказала она.

Также Рыбакина высказалась о полуфинале против Виктории Азаренко.