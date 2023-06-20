Рыбакина стартовала с победы на турнире в Берлине

В следующем круге соревнований Елена сыграет с Донной Векич из Хорватии.

Фото: sports.kz

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина вышла во второй круг турнира WTA 500 в Берлине, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

В матче первого круга Рыбакина одолела россиянку Полину Кудерметову (139-я ракетка мира) в двух сетах - 6:4, 6:2.

Встреча длилась 4 часа и 18 минут.

В следующем круге соревнований Рыбакина сыграет с 23-й ракеткой мира - Донной Векич из Хорватии, которая на старте турнира оказалась сильнее россиянки Варвары Грачевой - 6:3, 6:2.

Как отмечает Sports.kz, на открытом чемпионате Австралии - 2023 хорватка дошла до стадии четвертьфинала, где проиграла Арине Соболенко.