Рыбакина сыграет в Абу-Даби с Самсоновой, которой уступает в личке 0:4

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Елена Рыбакина на турнире в Абу-Даби в 1/4 финала обыграла Кристину Букшу (Испания) 6:1, 6:4, сообщает Sports.ru.

«Думаю, первые два матча сложились по-разному из-за условий. В первом у меня не задалось начало, а сегодня наоборот я хорошо выглядела на старте. Во втором сете я двигалась не так хорошо, и она начала чувствовать себя увереннее. Здесь непростые условия. Все матчи довольно затяжные, много длинных розыгрышей. Рада, что смогла пройти дальше», - сказала она после матча.

Также она поделилась настроем на полуфинал против Людмилы Самсоновой, которой уступает в личных встречах 0:4.