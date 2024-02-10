Рыбакина сыграет в Абу-Даби с Самсоновой, которой уступает в личке 0:4

Спорт
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Теннисистка прокомментировала победу в четвертьфинале турнира, передает Kazpravda.kz

Фото из открытых источников

Елена Рыбакина на турнире в Абу-Даби в 1/4 финала обыграла Кристину Букшу (Испания) 6:1, 6:4, сообщает Sports.ru.

«Думаю, первые два матча сложились по-разному из-за условий. В первом у меня не задалось начало, а сегодня наоборот я хорошо выглядела на старте. Во втором сете я двигалась не так хорошо, и она начала чувствовать себя увереннее. Здесь непростые условия. Все матчи довольно затяжные, много длинных розыгрышей. Рада, что смогла пройти дальше», - сказала она после матча.

Также она поделилась настроем на полуфинал против Людмилы Самсоновой, которой уступает в личных встречах 0:4.

«Конечно, в плане восстановления гораздо лучше сыграть два сета, чем три. Посмотрим, что будет завтра. Надеюсь, физически я буду чувствовать себя так же хорошо и смогу показать хороший теннис».

#теннис #Елена Рыбакина #Абу-Даби

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