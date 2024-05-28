Рыбакина уверенно обыграла Миннен в первом круге «Ролан Гаррос»

Четвертая ракетка мира со счетом 6:2, 6:3 расправилась с представительницей Бельгии Грет Миннен, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Philippe Montigny / FFT

Продолжительность матча составила 1 час 13 минут.

За это время Рыбакиной удалось подать пять эйсов, а её сопернице — только три.

Бельгийка допустила две двойные ошибки, Елена допустила на одну больше — три.

Рыбакина реализовала шесть брейк-пойнтов из десяти возможных, а Миннен — лишь три из четырёх.

«Я скучала по этому турниру и очень рада вернуться и участвовать в соревнованиях. В такую влажную погоду, как сегодня, приходится больше двигаться, приспосабливаться. Но я концентрируюсь на себе и сейчас играю очень хорошо», — приводит слова Елены Рыбакиной пресс-служба турнира «Ролан Гаррос».

Следующая соперница казахстанской теннисной примы по второму кругу Открытого чемпионата Франции определится в матче между немкой Анжеликой Кербер и представительницей Нидерландов Арантой Рус.